Parque Nacional Los Alerces: El huemul protagoniza el 89° aniversario con acciones claves

¡Llegaron los huemules del Parque Nacional Los Alerces para celebrar el 89° aniversario del área protegida! Esta fecha emblemática para la conservación de la biodiversidad en la región cordillerana no solo sirve para conmemorar casi nueve décadas de protección, sino también para reafirmar el compromiso técnico e institucional con las especies más vulnerables del ecosistema andino, siendo el huemul el protagonista indiscutido de las acciones actuales.

La conservación de esta especie, declarada Monumento Natural Nacional, no es una tarea secundaria, sino que constituye una de las prioridades absolutas establecidas en el Plan de Gestión del Parque. Para asegurar la supervivencia del huemul, un ciervo nativo que enfrenta serias amenazas a su hábitat, la intendencia del área protegida lleva adelante programas técnicos con estrategias específicas. Estas acciones incluyen un exhaustivo monitoreo y un análisis detallado de su comportamiento en las complejas zonas de cerros y bosques andinos que habitan.

Respuesta ante la emergencia: Cuidando al huemul post incendio

El aniversario número 89 del Parque Nacional se da en un contexto particular, tras el incendio forestal denominado "Puerto Café", el cual afectó significativamente el hábitat de esta especie protegida. Ante esta situación crítica, el personal técnico de Los Alerces implementó medidas extraordinarias de conservación para mitigar el impacto del fuego en la población de huemules.

Una de las acciones más urgentes y vitales ha sido la puesta en marcha de un proyecto de suplementación de forraje alimentario. Esta medida busca ayudar a los huemules a atravesar el crudo invierno andino, proporcionándoles especies leñosas nativas que compensen la falta de alimento natural en las zonas quemadas. Esta provisión se mantendrá de manera estratégica hasta que se produzca el rebrote de la vegetación post fuego, esperado para la próxima primavera.

De esta manera, el 89° aniversario del Parque Nacional Los Alerces se celebra trabajando activamente en el territorio, uniendo la gestión científica con la acción directa para proteger a su especie más emblemática y asegurar que el huemul siga recorriendo los bosques andinos en el futuro.

T,B