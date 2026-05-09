El Consejo Municipal de Discapacidad presente en la Feria del Libro con un stand inclusivo

En el marco de la 3° edición de la Feria Municipal del Libro en Esquel, el Consejo Municipal de Discapacidad se consolida como un espacio de encuentro y aprendizaje. Por tercer año consecutivo, el área participa de este evento cultural con un stand inclusivo diseñado para ofrecer información, pero sobre todo, para generar empatía y conciencia en los visitantes a través de la experiencia directa.

Un stand para experimentar y aprender

Paola Gutiérrez, responsable del Consejo Municipal de Discapacidad, expresó su satisfacción por formar parte de esta nueva edición: "Sí, bueno, hoy recibimos la invitación, el tercer año consecutivo que estamos acá en esta feria. Realmente muy lindo todo". La propuesta no solo es informativa, sino lúdica y participativa: "Ofreciendo todo lo que es la información del Consejo y también juegos inclusivos para personas con discapacidad visual, ceguera, baja visión y bueno, para todo aquel que se anime a hacer una experiencia distinta".

El trabajo es articulado y cuenta con la colaboración de diversas instituciones locales. "Nos acompañan Autismo Esquel con una carpa sensorial y hasta hoy estuvieron los chicos de Escuela Especial Nº 523 de Irregulares Motores", señaló Gutiérrez, destacando la red de contención y visibilización que se genera en la feria.

El tacto como puente hacia la inclusión

Uno de los mayores atractivos del stand son los juegos diseñados para estimular los sentidos. Gutiérrez explicó la dinámica que proponen a los vecinos de Esquel: "Por ahí lo que nosotros hacemos es concientizar, entonces les decimos, ¿quieren jugar? Bueno, adultos, niños, y lo que hacemos es taparles los ojos, y que ellos jueguen con los juegos inclusivos, que son siempre contando con el tacto".

Esta actividad busca que quienes no tienen una discapacidad visual puedan comprender cómo se percibe el mundo desde otra perspectiva: "Las personas con baja visión y ceguera siempre como que tenemos más sensible el tacto. Entonces son juegos con texturas, Así que bueno, pero sí, se copan mucho. Y aparte tenemos regalos, así que eso más".

Capacitación constante en perspectiva de discapacidad

Más allá de la presencia en eventos públicos como la Feria del Libro, el Consejo Municipal de Discapacidad mantiene una agenda activa de formación dentro de la estructura estatal. "En sí estamos con capacitaciones en áreas municipales, comenzamos con Cultura, que ya hicimos la segunda etapa porque al ser muchas personas lo dividimos e hicimos ya la segunda parte", detalló Paola Gutiérrez.

El objetivo es alcanzar a la totalidad de la planta estatal para mejorar la atención y la inclusión: "Ahora estamos nuevamente tratando con la Directora de Recursos Humanos para ver qué áreas seguimos, ya que hay muchos trabajadores dentro del municipio y muchas áreas municipales, así que estamos viendo cuándo y con qué áreas va a ser la próxima capacitación".

En este sentido, Gutiérrez adelantó una fecha clave en el calendario de formación: "Por ejemplo, ahora el 29 de mayo tenemos una capacitación en perspectiva en discapacidad para los TANFI y TANFOC, los talleres municipales. Así que ahí vamos a estar con los chicos de esos talleres". De esta manera, el Consejo refuerza su compromiso de llevar la inclusión desde los eventos comunitarios hasta la gestión diaria del municipio.

T.B