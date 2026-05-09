-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 09 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutRed43
09 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Bajas temperaturas en Chubut: Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, inodoro e incoloro. Conoce los síntomas, que pueden confundirse con gripe, y las recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, recordó a la comunidad las medidas de prevención para evitar intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono.

 

En ese sentido, indicó que es fundamental mantener una correcta ventilación de los espacios; verificar que la llama de gas siempre sea azul; no colocar el calefón en el baño; no utilizar las hornallas de la cocina ni el horno para calefaccionar la vivienda; y no obstruir o tapar las rejillas de ventilación.

 

Asimismo, remarcó la importancia de verificar periódicamente los artefactos con gasistas matriculados para asegurar su correcto funcionamiento; y en los ambientes cerrados, utilizar estufas de tiro balanceado y con sellos de aprobación.

 

Síntomas

 

Desde la cartera sanitaria chubutense se detallaron los síntomas que se presentan en una intoxicación por monóxido de carbono, que pueden asemejarse a los de una gripe o indigestión, ya que las personas manifiestan agitación al respirar, dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, somnolencia y vómitos.

 

Teniendo en cuenta que en estos casos también se puede presentar pérdida del conocimiento y dolor en el pecho, es fundamental que la persona que tenga estos síntomas respire aire fresco y se llame inmediatamente al 107, línea gratuita y de emergencias del sistema sanitario público.

 

Gas de alta toxicidad

 

El monóxido de carbono es muy tóxico tanto para personas como para animales, ya que se trata de un gas que no tiene olor, color, ni sabor, y que ingresa al organismo a través de los pulmones para alojarse en la sangre y ocupar el lugar del oxígeno.

 


T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Investigan un posible caso de hantavirus en una persona de Corcovado internado en Esquel
2
 Fuga de capitales en Esquel: inversores cancelan proyectos hoteleros e industriales
3
 Gendarmería incautó marihuana en un control vehicular sobre la Ruta Nacional 40
4
 Gabinete municipal: Taccetta ratifica a Larregui y descarta cambios inmediatos
5
 Víctor Minola y el proyecto para rescatar la historia de la Escuela Politecnica N 701
1
 El Consejo Municipal de Discapacidad presente en la Feria del Libro con un stand inclusivo
2
 Chubut: Seis localidades postulan al Best Tourism Villages de ONU Turismo
3
 El Muñeco de Nieve, el favorito de los niños en la Feria del Libro de Esquel
4
 Vialidad Nacional moderniza el control de cargas en Puerto Lobos con el sistema SICAR
5
 Bajas temperaturas en Chubut: Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -