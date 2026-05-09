El Muñeco de Nieve, el favorito de los niños en la Feria del Libro de Esquel

En el contexto del segundo día de la 3° edición de la Feria Municipal del Libro en Esquel, un evento que congrega a la comunidad en torno a la cultura y la literatura, el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF) se hace presente con una propuesta que combina la expresión artística infantil con la promoción de derechos. Liderando esta iniciativa se encuentra Pamela Ruppel, Directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Esquel, quien brindó detalles sobre las actividades que están llevando a cabo en el stand.

Retratando Esquel para la posteridad

La propuesta central del CONAF en esta feria invita a las infancias a plasmar su visión de la ciudad en el marco de una celebración muy especial. "Nosotros estamos con CONAF, el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, la dirección de Niñez forma parte de ella también, y estamos ante todo con una propuesta que le llevamos a nuestros niños hasta 12 años suponemos que estaban dibujando, que era de poder presentarnos una muestra, una producción artística, un dibujo, de lo que ellos le parezcan, en relación con Esquel, en el marco del 120 aniversario de la ciudad", explicó Ruppel.

El objetivo es incentivar la creatividad y conocer la perspectiva de los más pequeños sobre su entorno: "quisimos proponerle a los chicos que pudieran hacer algún dibujo, de lo que les gustara a ellos de Esquel, de cómo lo veían, sus lugares favoritos". La respuesta ha sido muy positiva y el destino de estas obras será el resguardo de la memoria local. "Acá estamos viendo algunos de los dibujos que nos mandaron, la verdad que hubo una linda participación, eso después se va, lo digitalizamos, se encuaderna, y lo vamos a guardar en el archivo histórico", detalló la funcionaria.

Una convocatoria abierta y un ícono indiscutido

La recepción de dibujos continúa abierta, por lo que Ruppel invitó a más niños a sumarse a la iniciativa. "Hasta ahora tenemos como 50 dibujos, pero podemos seguir sumando más dibujos, porque como vamos a encuadernarlos después, y los vamos a presentar después también para agosto, para el Día de las Infancias, lo vamos a dejar en el archivo histórico, pueden seguir participando".

Al analizar las producciones recibidas hasta el momento, Pamela Ruppel compartió un dato curioso y tierno sobre las preferencias de los niños esquelenses. "El Muñeco de Nieves es el más dibujado", reveló. Aunque otros espacios también aparecieron, este personaje icónico se llevó todas las miradas: "El lugar favorito, vos sabés que nos llamó la atención, porque no es la plaza que la dibujaron, la plaza de enfrente varios dibujaron, pero el Muñeco de Nieves fue ícono parece de los niños".

Promoción de derechos y la Línea 102

Además de la actividad artística, el stand del CONAF cumple una función vital de información y concientización. "A la vez estamos haciendo difusión de la línea 102, que es una línea gratuita para niños y adolescentes, y también para adultos que quieran hacer alguna consulta, o alguna denuncia en cuanto a vulneración de derechos", señaló la Directora. Para complementar esta tarea, ofrecen también "stickers, jueguitos para que ellos hagan".

Ruppel hizo hincapié en la importancia de dar a conocer esta herramienta, detectando un desconocimiento generalizado. "Mucha gente ignora que es la 102, incluso muchos adolescentes también se acercaron preguntando qué era, y hay desconocimiento".

Finalmente, la funcionaria clarificó el alcance y funcionamiento de este recurso esencial: "La línea 102 es una línea gratuita a nivel nacional, en principio siempre se dijo que era para niños, niñas y adolescentes, pero también los adultos podemos hacer nuestras consultas, y que tiene que ver con vulneración de derechos, cuando alguien ve alguna situación de la que tiene duda, puede llamar al 102, es totalmente confidencial, no es necesario que digas ningún dato, y gratuita por supuesto". Desde el CONAF se mostraron "contentos" por la participación y la oportunidad de acercar estas herramientas a la comunidad en la Feria del Libro.

T.B