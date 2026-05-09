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09 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Vialidad Nacional moderniza el control de cargas en Puerto Lobos con el sistema SICAR

Situado en el km 1317 de la Ruta Nacional 3, el nuevo sistema SICAR utiliza cámaras de alta tecnología para identificar automáticamente a los transportes que evaden el control de pesos.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional, a través del 13° Distrito Chubut, informa que ya se encuentra plenamente operativo el nuevo sistema de control en el complejo de Pesos y Dimensiones de Puerto Lobos, marcando un hito en la modernización de la infraestructura vial de Chubut. Este avanzado sistema tecnológico, situado en el kilómetro 1317 de la Ruta Nacional 3, ha comenzado a funcionar para optimizar las tareas de control en el acceso norte de la provincia.

Se trata de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión de Infracciones de Cargas: SICAR. Dicho desarrollo incorpora tecnología capaz de captar la patente de los vehículos infractores, acceder en tiempo real a sus datos fiscales y gestionar el incumplimiento.

Con este sistema exclusivo de Vialidad Nacional, a partir de ahora se podrá realizar una detección automática de evasiones mediante la instalación de cámaras de alta tecnología y captura de patentes, que identifican de forma inmediata a los transportes que intentan evitar el circuito de control o que no obedecen las señales para dirigirse a la zona de regulación de carga. Esto se realiza a través de cámaras LPR (License Plate Recognition), que permiten la localización de los respectivos dominios y contraventores, mientras el sistema esté operativo. De este modo, se logra obtener la información de todos aquellos vehículos de carga que no ingresan a los puestos de control, a pesar de las indicaciones de advertencia de obligatoriedad a la acción.
A posteriori, con la correspondiente captación y obtención de datos, se genera automáticamente el acta de infracción, se inicia el expediente electrónico en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y se notifica al titular del vehículo mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

 


La ejecución de este sistema no solo moderniza las tareas del complejo de Pesos y Dimensiones del 13° Distrito Chubut de Vialidad Nacional, sino que también automatiza la detección de infracciones. Esto permite generar actas de infracción de manera eficiente y con datos precisos, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo directamente a la seguridad vial y la preservación de las rutas en la región.

 

T.B

 

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