Senderismo Esquel: Descenso por el Cerro 21 con vistas únicas de la ciudad

Un video subido recientemente de Senderismo Esquel, aunque sin fecha exacta, ha captado la atención en las redes sociales al mostrar el descenso controlado de dos profesionales del senderismo en montaña por una de las laderas nevadas del Cerro 21, cerca de la ciudad de Esquel. Las imágenes son impresionantes y ofrecen una perspectiva única de la región cordillerana.

Un paisaje espectacular

En la grabación, se puede observar cómo dos profesionales del senderismo en montaña, disfrutan de una bajada deslizándose por una de las laderas del cerro 21, a la vista de un hermoso paisaje, se puede observar la laguna Willmanco, la ciudad de Esquel y el valle 16 de octubre. El entorno nevado, que parece corresponder a alguna de las grandes nevadas anteriores, proporciona un telón de fondo dramático y majestuoso para la actividad.

La Importancia de la Profesionalidad

Las personas de "Senderismo Esquel" que hicieron esto son profesionales habilitados y conocedores de la montaña. Esta distinción es fundamental, ya que el video muestra una maniobra que requiere habilidades técnicas, equipo adecuado y un conocimiento profundo del terreno y las condiciones nivológicas. El descenso, aunque fluido y controlado, es el resultado de años de experiencia y entrenamiento.

Una advertencia clara y directa

A pesar de la destreza mostrada por los guías, la nota y los propios protagonistas son claros en su mensaje. El video incluye una advertencia crucial: "aunque esto no quita la posibilidad de tragedias, por lo cual no se recomienda repetir esta actividad". La montaña, incluso para los expertos, siempre presenta riesgos inherentes, y una mala decisión o un cambio repentino en las condiciones puede tener consecuencias fatales. La difusión del video busca concientizar sobre el nivel de preparación necesario para ciertas actividades, no incentivar su imitación irresponsable.

Recomendaciones claves para la montaña

Con el fin de promover una práctica segura y responsable del senderismo, es fundamental recordar las siguientes recomendaciones a la hora de salir a hacer senderos:

Avisar a la hora de salir y regresar: Siempre informar a alguien de confianza el itinerario previsto y la hora estimada de regreso. Esta información es vital en caso de emergencia.

Seguir senderos marcados: Mantenerse en las rutas oficiales y señalizadas. Salirse del camino aumenta el riesgo de extravío y accidentes.

Ir acompañados, si es posible: La compañía proporciona seguridad adicional y permite una respuesta más rápida en caso de incidentes.

Verificar el pronóstico del tiempo: Las condiciones climáticas en la montaña pueden cambiar rápidamente. Revisar el pronóstico antes de salir es esencial.

Llevar equipo adecuado: La vestimenta, el calzado y el equipo deben ser apropiados para la actividad, el terreno y el clima.

Planificar la ruta: Estudiar el mapa, el desnivel y la duración estimada de la caminata.

Llevar agua y comida: Mantenerse hidratado y con energía es crucial para el rendimiento y la seguridad.

Respetar el entorno: No dejar basura, no molestar a la fauna y cuidar la flora.

En resumen, el video del Cerro 21 es un testimonio de la destreza de los guías locales y de la belleza de la Patagonia, pero sobre todo, es un recordatorio de que la montaña exige respeto y preparación. Disfrutar de la naturaleza de manera responsable es tarea de todos.

T.B