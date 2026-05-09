Río Percy: Taller gratuito para aprender sobre plantas medicinales y comestibles

Este proximo lunes 11 de mayo, la comunidad está invitada a participar de una experiencia única y enriquecedora. Bajo el lema "Nosotros y las Plantas", se llevará a cabo un encuentro diseñado para reconectar con el entorno natural y revalorizar los conocimientos ancestrales sobre el reino vegetal. La cita es de 14 a 17 hs y tendrá lugar en un espacio central para la salud y la integración local: el Puesto Sanitario del Alto Río Percy.

Conversando con la tierra: Saberes y haceres compartidos

El encuentro se presenta como una oportunidad para el diálogo y el aprendizaje colectivo. La propuesta invita a conversar y compartir saberes y haceres con y junto a las plantas que nos proporcionan alimento, medicina y compañía. Esta iniciativa busca reconocer a las plantas no solo como recursos, sino como aliadas fundamentales para el bienestar integral de la comunidad, uniendo la sabiduría tradicional con la práctica concreta.

Preparados naturales con plantas que nos rodean

En consonancia con la información visual del afiche, el taller tiene un enfoque eminentemente práctico. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un encuentro con las plantas y sus dones, donde se aprenderá a preparar ungüentos, tónicos, jarabes y más. Lo más destacado de esta propuesta es que se trabajará con plantas que nos rodean, fomentando el conocimiento y el uso responsable de la flora local, lo que promueve la soberanía sanitaria y el cuidado del medio ambiente.

Una invitación abierta a la colaboración y el encuentro

La organización fomenta la participación activa de los asistentes. Se invita a que cada uno "trae alguna planta significativa para vos, así la sumamos a alguno de los preparados". Sin embargo, esto no es excluyente: "Si no tenes no pasa nada, aca tenemos varias!". La idea es construir entre todos un espacio de intercambio.

Además, el espíritu del encuentro es netamente comunitario y ameno. "Trae tu equipo de mate, entre saberes y risas compartiremos metesitos y algo rico", dice la invitación, augurando una jornada donde el aprendizaje se dará en un marco de camaradería y alegría.

Facilitadores de saberes locales y regionales

El encuentro cuenta con el respaldo y la facilitación de actores clave en la promoción de la salud y el conocimiento botánico regional. En el afiche se detalla que facilita el Puesto Sanitario Río Percy junto a la Red Jarilla de plantas saludables de la patagonia. Esta colaboración garantiza la calidad y el enfoque local de los conocimientos compartidos.

Un espacio accesible para todos

Finalmente, un aspecto fundamental de esta propuesta es su accesibilidad. Desde la organización se ha confirmado que el encuentro NO es arancelado, reafirmando el compromiso con la democratización del conocimiento y el acceso a la salud natural para todos los vecinos. No te pierdas esta oportunidad de aprender, compartir y conectar con la tierra este lunes en Alto Río Percy.

T.B