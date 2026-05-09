Chubut: Secuestran mercadería de contrabando valuada en $1.300 millones

El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Nacional Nº 40, intersección con Ruta Provincial Nº 17, en cercanías de la localidad de Tecka, donde efectivos de la Fuerza realizaban controles vehiculares de rutina. En esas circunstancias, se procedió a la identificación e inspección de un camión conducido por un ciudadano mayor de edad.

Durante el control documentológico y físico del transporte, los uniformados detectaron inconsistencias respecto a la mercadería trasladada, constatando el transporte de gran cantidad de productos de origen extranjero sin la documentación aduanera correspondiente que acreditara su legal ingreso al país.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Magistrado Federal interviniente, quien orientó la requisa del rodado, del conductor y de sus pertenencias, procedimiento que se desarrolló en presencia de testigos hábiles.

Como resultado de la inspección, se hallaron *CIENTO VEINTIDÓS (122) bultos* de distintos tamaños conteniendo mercaderías de diversos rubros, careciendo en su totalidad del respaldo legal y aduanero exigido por la normativa vigente.

En consecuencia, se labraron actuaciones por infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, procediéndose al secuestro de la totalidad de la mercadería, cuyo avalúo tentativo ascendería a aproximadamente MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ( $1.300.000.000). Asimismo, el vehículo involucrado fue entregado en calidad de depositario judicial al ciudadano implicado.

Desde Gendarmería Nacional Argentina destacaron que este procedimiento se enmarca en el fortalecimiento de los controles estratégicos que la Fuerza desarrolla de manera permanente sobre rutas nacionales, pasos fronterizos y zonas de seguridad, con el objetivo de prevenir delitos federales, combatir el contrabando.

R.G