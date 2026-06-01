Un control sobre la Ruta 40 terminó con el decomiso total de una carga de leña

Un operativo de control realizado por personal de la División Seguridad Rural El Maitén terminó con el decomiso total de una carga de leña que era transportada por la Ruta Nacional 40. El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada del 29 de mayo, cuando los efectivos detectaron inconsistencias entre la documentación exhibida por el conductor y la carga que efectivamente trasladaba.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió cerca de las 00:45 horas en el acceso sur a El Maitén, mientras se desarrollaban controles vehiculares de rutina sobre la traza nacional.

El camión provenía de Cholila y se dirigía a Río Negro

Durante el operativo, observaron un camión marca Iveco que transportaba leña tanto en la caja como en el acoplado. De acuerdo con la información oficial, el vehículo había partido desde Cholila y tenía como destino la localidad de Ñorquinco, en la provincia de Río Negro.

Al detener la marcha del rodado, se solicitó al transportista la documentación correspondiente y la guía de transporte de productos forestales.

En una primera instancia, el conductor manifestó que la carga estaba compuesta únicamente por leña de sauce. Sin embargo, la inspección realizada por el personal policial permitió constatar una situación diferente.

Detectaron especies no declaradas y exceso de carga

Durante la verificación de la carga se comprobó la presencia de distintas especies que no coincidían con lo informado por el transportista. Entre ellas se identificaron sauce, ñire, coihue y ciprés.

Además, determinaron que la cantidad de leña transportada excedía el volumen declarado en la guía presentada al momento del control.

Frente a las inconsistencias detectadas, se dispuso el decomiso total de la leña transportada en el camión.

O.P.