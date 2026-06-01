¿Qué tiempo acompañará el inicio de la segunda mitad del año?

El calendario trae varias novedades este lunes para la Comarca Andina. Comienza una nueva semana, se abre junio y también se pone en marcha la segunda mitad del año, una etapa que inevitablemente empieza a mirar de frente al invierno.

El cambio de mes llega acompañado por un paisaje distinto al que dejó el fin de semana. Después de jornadas que combinaron momentos de sol, temperaturas agradables y una luna llena que se hizo notar, este lunes tendrá a las nubes como principales protagonistas.

Cielo cubierto durante gran parte del día

La mañana comenzó con abundante nubosidad y esa condición se mantendrá durante buena parte de la jornada. Los modelos muestran un cielo mayormente cubierto, aunque con algunos momentos de menor cobertura hacia la tarde.

Más allá del aspecto gris del cielo, no se esperan fenómenos importantes ni cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Temperaturas estables y poco viento

Las temperaturas se moverán entre los 9° de las primeras horas y los 14° previstos para la tarde, valores que siguen resultando relativamente agradables para el inicio de junio.

El viento tendrá poca incidencia durante toda la jornada. Las ráfagas serán débiles y no modificarán demasiado la sensación térmica, permitiendo un día cómodo para las actividades habituales.

Tampoco aparecen precipitaciones importantes. Aunque durante las primeras horas podría registrarse alguna llovizna aislada, el resto del día se perfila estable.

El mes que abre la puerta al invierno

Junio suele marcar un cambio de ritmo en la cordillera. Los días son más cortos, las mañanas comienzan más tarde y la atención empieza a centrarse en la llegada del invierno.

Sin embargo, este primer día del mes no muestra señales de un ingreso de aire particularmente frío ni de eventos fuertes. El protagonismo estará puesto en las nubes y en un ambiente típicamente otoñal para acompañar el inicio de una nueva etapa del calendario.

Con el arranque de la segunda mitad del año, la Comarca Andina vuelve a la rutina después de un fin de semana agradable y lo hace bajo un cielo gris, pero con condiciones tranquilas para transitar el primer lunes de junio.

O.P.