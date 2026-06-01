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01 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Junio arranca con tiempo inestable, viento y bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes primero de junio un inicio de mes marcado por las condiciones inestables en Esquel y sus alrededores, con presencia de precipitaciones y vientos en toda la región cordillerana. 
Por Redacción Red43

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De acuerdo con el reporte oficial del organismo, la jornada de mañana presentará un ambiente marcadamente fresco y húmedo, dándole continuidad a la desmejora climática con la que cerró el mes de mayo. Se prevé que el cielo se mantenga mayormente cubierto durante gran parte del día, con altas probabilidades de lluvias aisladas y lloviznas intermitentes especialmente hacia las primeras horas y durante la tarde.

 

Respecto a las marcas térmicas, se espera una temperatura mínima que rondará los 4 grados centígrados, mientras que la máxima estimada no superará los 8 grados centígrados, lo que generará una amplitud térmica muy baja y una persistente sensación de frío.

 

A este panorama se sumará la presencia del viento proveniente del sector oeste, con ráfagas moderadas que incrementarán el enfriamiento ambiental. Hacia el final del día y la entrada de la noche, las condiciones de inestabilidad podrían comenzar a atenuarse de manera gradual, aunque el remanente de humedad y las bajas temperaturas predominarán en el cierre del lunes.

 

 

 

 

 

 

 

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