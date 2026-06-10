Reunión sobre Especialización en Docencia

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, por medio de la Dirección General de Servicios Académicos, convoca a los docentes y profesionales de la región a participar de una reunión informativa sobre la Especialización en Docencia Universitaria. Esta propuesta de posgrado comenzará a dictarse durante el segundo cuatrimestre del corriente año en la sede local.

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 10 de junio a las 18:00 horas en el Aula de Extensión Universitaria, ubicada en Sarmiento 849. Durante la jornada se expondrán los lineamientos principales del plan de estudios, los contenidos generales, la modalidad de cursada y la organización académica prevista para el trayecto.

Esta carrera busca articular la teoría con la práctica pedagógica, impulsando el debate y la reflexión sobre situaciones reales del ámbito educativo. El trayecto formativo se extiende por tres semestres bajo una modalidad presencial que incluye alternancia híbrida. Para facilitar la asistencia de quienes ya ejercen la profesión, el cronograma contempla dos encuentros mensuales con una frecuencia quincenal.

Los organizadores señalaron que la actividad es libre, no requiere de una inscripción previa y funcionará como un espacio propicio para saldar dudas directamente con el equipo académico. Por otra parte, recordaron que el período para realizar la preinscripción formal a la especialización permanecerá habilitado hasta el próximo 20 de junio.

Quienes requieran realizar consultas adicionales o solicitar más información sobre los requisitos de ingreso pueden comunicarse a través del correo electrónico edu.dgsa.unpsjb@gmail.com o enviando un mensaje de WhatsApp al número 2974-721974.

EBW