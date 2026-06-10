"Hay que acordarse de las instituciones durante todo el año"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al acompañamiento económico hacia la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad. Sobre esto, el mandatario indicó: "Le digo, hay que acordarse de las instituciones, no cuando tenemos los incendios, sino durante todo el año". En cuanto a los montos entregados, precisó que se realizó una entrega de equipamiento mediante "un aporte importante que se suma al aporte que había hecho el municipio de más de 20 millones de pesos".

Además, Taccetta describió la situación actual del cuartel local al mencionar que "es uno de los cuarteles más equipados que tiene la provincia hoy en día" y agregó que "la cámara de sensores que tiene hoy en día esta institución, no tiene ninguno en la provincia".

Por otro lado, el titular del Ejecutivo municipal mencionó la obtención de financiamiento internacional tras una reunión con el embajador de Alemania en Esquel. Al respecto, declaró: "Le solicitamos algún aporte o subsidio y, gracias a la gestión de Carolina Lemir, hay que aclararlo, es todo un hecho". Para finalizar el tema, puntualizó la cifra acordada afirmando que ingresarán "más de 29 millones, casi 30 millones de pesos para poder equipar a nuestra institución".

EBW