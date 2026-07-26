El Desafío Los Alerces confirmó la fecha de su segunda edición en aguas abiertas

La propuesta deportiva incluirá pruebas competitivas de 10K tanto en modalidad individual como por equipos de relevos. Asimismo, se disputarán las distancias de 3,8K y 1,5K, que contarán con opciones para participar con traje de neopreno o en la categoría NAF (Nadadores de Aguas Frías, sin neopreno). También habrá una prueba de Bautismo de carácter recreativo orientada a principiantes.

Desde la organización informaron que el proceso de acreditación contemplará tres etapas de inscripción con importantes descuentos para los nadadores. A su vez, confirmaron que el valor máximo establecido para cada una de las pruebas mantendrá el mismo monto que en la edición 2026.

La primera edición del evento se realizó en abril de 2026, luego de haber sido pospuesta en febrero por los incendios forestales en la zona. En aquella ocasión, más de 130 nadadores de distintos puntos de Argentina y Chile se reunieron en el Lago Futalaufquen para concretar la primera prueba de aguas abiertas en ese espejo de agua.

El encuentro finalizó con la entrega de premios y un guiso de lentejas compartido entre competidores, familias y colaboradores.

EBW