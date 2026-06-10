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10 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

“Voz Joven en la Legislatura”: comenzó la inscripción que fomenta la participación de escuelas de Chubut

Un total de 27 escuelas serán seleccionadas para formar parte de la iniciativa. De los proyectos presentados por las escuelas participantes, se seleccionarán 5 que serán debatidos en una sesión simulada en el recinto de la Legislatura.
Por Redacción Red43

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Es desde este miércoles, 10 de junio, hasta el 25 inclusive. Se trata de una propuesta institucional surgida de un proyecto de ley presentado por el diputado Emanuel Fernández (Despierta Chubut) y aprobado por la casa de las leyes. Un total de 27 escuelas serán seleccionadas para formar parte de la iniciativa.  De los proyectos presentados por las escuelas participantes, se seleccionarán 5 que serán debatidos en una sesión simulada en el recinto de la Legislatura. 

 

La Legislatura del Chubut abrió de manera oficial las inscripciones para participar del programa “Voz Joven en la Legislatura”, una propuesta institucional destinada a promover la participación ciudadana, el compromiso democrático y la formación cívica de estudiantes secundarios de toda la provincia. 

 


Habrá un total de 27 escuelas que serán seleccionadas para formar parte de la iniciativa.

 


La inscripción para participar del programa está vigente desde este miércoles, 10 de junio, hasta el 25 de junio inclusive. Y está dirigida a establecimientos educativos de gestión estatal y privada que cuenten con estudiantes de los dos últimos años del Nivel Secundario. 
Es el resultado de la aprobación de un proyecto de ley presentado por el diputado Emanuel Fernández, del bloque Despierta Chubut. 

 


El programa se desarrollará en el marco de la celebración de un simulacro de Sesión Ordinaria en los términos del Artículo 17º del Reglamento Orgánico interno de la Legislatura del Chubut.

 


Proyectos y selección

 


Durante el desarrollo de la propuesta, los participantes trabajarán en la elaboración de proyectos legislativos vinculados a problemáticas, inquietudes y propuestas surgidas desde sus propias comunidades educativas. Para ello, contarán con instancias de capacitación y acompañamiento técnico e institucional por parte de equipos de la Legislatura y diputados provinciales.

 


Asimismo, el programa contempla la realización de encuentros presenciales y virtuales destinados a fortalecer conocimientos sobre la dinámica parlamentaria, la redacción legislativa y el tratamiento de iniciativas dentro del ámbito legislativo.
De los proyectos presentados por las escuelas participantes, se seleccionarán 5 iniciativas que serán debatidas en una sesión simulada en el recinto de la Legislatura. 

 


De esta manera, se busca fomentar valores vinculados a la participación ciudadana, el respeto institucional, el diálogo y el compromiso social, brindando a las juventudes un espacio concreto para expresar sus ideas y contribuir con propuestas orientadas al fortalecimiento de sus comunidades.

 


Las instituciones educativas interesadas en participar podrán realizar consultas e inscribirse a través del correo electrónico vozjoven@legislaturadelchubut.gob.ar o mediante WhatsApp al 2945-404983.

 

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