Plan Galina: "La obra más importante es la subestación Legua 7"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a los proyectos de infraestructura previstos para la ciudad y su esquema de financiamiento. Ante la consulta sobre los trabajos enmarcados en el programa provincial y la supuesta inclusión de la obra de la portada, el mandatario aclaró: "No está dentro del Plan Galina". Acto seguido, precisó que en ese proyecto "la obra más importante es la Subestación Legua 7".

En este sentido, contextualizó el pedido recordando las necesidades históricas de la comunidad. "Cuando empezamos la gestión dijimos que los servicios básicos y los servicios públicos eran la prioridad para esta gestión. Después de 15 años de solicitar, tanto la obra de agua, la obra eléctrica, la obra de cloaca", afirmó el jefe comunal para justificar la incorporación de esa estructura fundamental para que la ciudad siga creciendo.

Por otra parte, enumeró iniciativas que serán licitadas y ejecutadas por el municipio. "Nosotros incorporamos dentro de ese pedido el parque lineal urbano Medardo Morelli allá en el Luque", indicó Taccetta, sumando "el Gimnasio Municipal N°2 en el Chanico (Navarro), una obra abandonada de hace casi 10 años". Finalmente, adelantó la presentación de "la bicisenda desde la portada hasta el ingreso de la ciudad" y resaltó la llegada de servicios a distintos sectores al confirmar que "los Cóndores, después de 15 años, va a tener gas" junto a los avances integrales en Valle Chico.

EBW