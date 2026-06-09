¿Sabía Baba Vanga algo que nosotros no? La intriga detrás del Mundial 2026

¿Estamos ante una coincidencia asombrosa o una hábil construcción digital? A pocos días de que ruede la pelota en Estados Unidos, México y Canadá, una inquietante profecía atribuida a Baba Vanga ha regresado para sembrar el desconcierto entre los aficionados al fútbol.

La mística búlgara, que falleció en 1996, habría anticipado en sus visiones la aparición de una "nueva luz en el cielo" durante un gran evento deportivo de escala mundial. Para muchos, la referencia es clara y apunta directamente a la cita mundialista que está por comenzar.

Sin embargo, el misterio se vuelve más espeso al analizar los hechos. No existen registros documentados que vinculen de forma directa a la vidente con el Mundial 2026. Los expertos advierten que gran parte de los vaticinios que inundan la red surgieron años después de su muerte, careciendo de fuentes originales verificables.

Aun así, la incertidumbre se mantiene viva. La comunidad científica guarda silencio, sin reportar anomalías astronómicas en el horizonte, mientras las redes sociales arden con teorías de todo tipo.

¿Se trata de un simple mito alimentado por el impacto global del torneo o hay algo que se nos escapa? A horas del pitazo inicial, la pregunta sobre esa supuesta "luz" sigue flotando en el aire, envolviendo al Mundial en un aura de intriga difícil de ignorar.











M.G