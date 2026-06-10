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Por Redacción Red43

Torres estará en Esquel: "Estamos ultimando detalles para ver si tenemos la posibilidad de firmar en el día de mañana”

El gobernador Ignacio Torres visitará Esquel y localidades vecinas, y el intendente Matías Taccetta espera se concreten nuevos proyectos que esperan la firma provincial.
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta anticipó que los días jueves y viernes estará presente en Esquel y la región el gobernador Ignacio Torres.

 


El mandatario provincial tiene previstas actividades en las que estará con “parte de sus funcionarios, su comitiva en nuestra ciudad. No solamente va a visitar Esquel, sino también la comarca, que va a tener actividades en El Maitén, Lago Puelo, Epuyén”, explicó el intendente.

 


Corcovado inaugura un nuevo banco y allí también estará el gobernador: “Y el día viernes van a estar presentes en Corcovado, la inauguración del nuevo Banco del Chubut, se culminó la obra y va a estar ahí presente en la inauguración”.

 


Respecto a sus actividades en Esquel, no puede dar mayores detalles, pero Taccetta explicó que “en algunos casos (de obras) faltará la firma. Estamos ultimando detalles para ver si tenemos la posibilidad de firmar en el día de mañana”.

 


SL
 

 

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