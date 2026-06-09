Corte de luz programado en Esquel para este miércoles

La ciudad de Esquel tendrá una interrupción programada del servicio eléctrico este miércoles 10 de junio. La medida fue notificada por la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. con el objetivo de llevar adelante labores de mantenimiento preventivo y mejoras en las Líneas Aéreas de Media Tensión Urbana.

Cronograma y zonas alcanzadas



El corte de energía se llevará a cabo durante la mañana del miércoles, afectando específicamente a los siguientes sectores:

Horario: El suministro estará interrumpido entre las 11:00 y las 13:30 horas.

Sectores afectados: La interrupción alcanzará a los usuarios residentes en Villa Ayelén y el Barrio Soc. Rural.

Desde la institución cooperativa solicitan a los usuarios y usuarias de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias para minimizar los inconvenientes que puedan ocasionarse durante la franja horaria en la que se desarrollarán las tareas de mantenimiento.