°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 09 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43
09 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Corte de luz programado en Esquel para este miércoles

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que se interrumpirá el servicio eléctrico para realizar tareas de mantenimiento en la red de media tensión urbana en algunos sectores de la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel tendrá una interrupción programada del servicio eléctrico este miércoles 10 de junio. La medida fue notificada por la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. con el objetivo de llevar adelante labores de mantenimiento preventivo y mejoras en las Líneas Aéreas de Media Tensión Urbana.

 

Cronograma y zonas alcanzadas

El corte de energía se llevará a cabo durante la mañana del miércoles, afectando específicamente a los siguientes sectores:

 

  • Horario: El suministro estará interrumpido entre las 11:00 y las 13:30 horas.

     

  • Sectores afectados: La interrupción alcanzará a los usuarios residentes en Villa Ayelén y el Barrio Soc. Rural.

     



Desde la institución cooperativa solicitan a los usuarios y usuarias de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias para minimizar los inconvenientes que puedan ocasionarse durante la franja horaria en la que se desarrollarán las tareas de mantenimiento.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cigarrillos electrónicos: la mirada de la neumonóloga Laura Bustamante
2
 Doce ciudadanos deberán decidir sobre un grave caso de abuso sexual
3
 Corte de luz programado en Esquel para este miércoles
4
 ¿Volverá el cine?
5
 Redescubriendo Chubut: la travesía de Hugo y Andre por los rincones menos conocidos
1
 Esquel demuestra que es posible recuperar un bosque de cipreses centenario
2
 Chubut impulsa medidas para fortalecer a las asociaciones civiles
3
 Chubut da inicio a la Temporada de Ballenas 2026
4
 ¿Sabía Baba Vanga algo que nosotros no? La intriga detrás del Mundial 2026
5
 Esquel: Provincia y Banco Mundial trabajan para potenciar el turismo
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -