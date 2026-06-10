Llega la primera edición de la Copa Ciudad de Esquel femenina

El lanzamiento se realizó en la Residencia Deportiva y contó con la presencia del intendente Matías Taccetta, el subsecretario de Deportes Hernán Maciel, representantes de clubes y jugadoras que participarán de la competencia.

Taccetta explicó que la idea de crear el torneo surgió a partir de una propuesta realizada por integrantes del Club Deportivo Don Bosco, quienes plantearon la necesidad de contar con una competencia específica para el fútbol femenino.

“Quiero agradecer a la gente del Deportivo Don Bosco porque fueron las chicas quienes nos dijeron por qué no pensar en esta Copa. Es un evento más de los creados por nuestra gestión”, expresó.

El intendente recordó el crecimiento que tuvo la Copa Esquel masculina, que este año celebrará su tercera edición, y manifestó su deseo de que el certamen femenino siga el mismo camino.

Uno de los aspectos destacados de la competencia será el acompañamiento económico del municipio, que financiará la totalidad del torneo. La inscripción será gratuita y también se cubrirán los costos arbitrales.

“Sabemos lo difícil que es para las chicas tener que pagar para jugar. Por eso todo el campeonato está financiado por el municipio. También es una forma de generar trabajo para los árbitros y seguir impulsando el deporte local”, afirmó el intendente.

Durante la presentación, Maciel destacó que la iniciativa surge tras una serie de reuniones con los equipos femeninos de la ciudad y como respuesta a una demanda concreta de las propias jugadoras.

“Estamos presentando una propuesta totalmente nueva. Después de varias reuniones con los diferentes equipos”, señaló.

La competencia ya cuenta con ocho equipos inscriptos y permanecerá abierta hasta el 15 de junio para nuevas incorporaciones. Además de conjuntos de Esquel, ya confirmó su participación un equipo de Futaleufú, Chile, mientras que otras instituciones de la región analizan sumarse.

Desde los clubes, la iniciativa fue recibida con entusiasmo. María Laura Hernández de Lala Gym valoró la posibilidad de contar con una competencia accesible y de carácter regional.

“Es un torneo bien federal que va a permitir la participación de muchos equipos debido al bajo costo que tendrá. Muchas veces el aspecto económico limita la participación de las mujeres en el deporte, por eso este tipo de propuestas ayudan a potenciarlo y hacerlo más accesible”, sostuvo.

Además, remarcó que el torneo permitirá la participación de distintas categorías, desde equipos Sub-15 hasta planteles de Primera División, favoreciendo espacios de integración donde incluso madres e hijas podrán compartir la misma competencia.

Hernández también destacó el talento existente en el fútbol femenino local y consideró que la principal necesidad es aumentar la cantidad de competencia para favorecer el desarrollo de las jugadoras.

“Talento hay. Lo que nos falta es competencia. Este tipo de torneos nos permite llegar a otros desafíos con más partidos y mayor rodaje competitivo”, señaló.

Por su parte, Ana, integrante del Club San Martín, aseguró que la propuesta llega en un momento ideal para la preparación de futuras competencias federales.

“Empezamos a entrenar desde enero y esta propuesta nos pareció ideal para tener más rodaje. También vamos a presentar un equipo libre con varias chicas jóvenes que son el futuro de nuestro fútbol. Las expectativas son muy buenas y estamos ansiosas por que empiece el torneo”, expresó.

La Copa Ciudad de Esquel de Fútbol Femenino se suma así a las políticas deportivas impulsadas por el municipio, con el objetivo de ampliar las oportunidades de competencia, fortalecer el crecimiento del fútbol y consolidar a Esquel como un punto de referencia deportiva para toda la región.





