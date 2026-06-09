Altura Sur: Daniel "Chupilca" Ledesma y el arte de la poda de altura en Esquel

Para Daniel Ledesma, el trabajo con los árboles no es nuevo; es una vida entera entre motosierras y leña.. Sin embargo, la "poda de altura" —o arborismo, como prefiere llamarlo el— era una asignatura pendiente. "Hace muchísimos años que trabajo con leña, pero el arborismo era algo que tenía en mente hace mucho", relata.

Tras años de experiencia empírica, la posibilidad de profesionalizarse llegó de la mano de una gestión municipal y universitaria que le permitió certificarse como podador urbano. "Uno se va capacitando, pero la verdad es que esto es todo un arte. Se aprende día a día", reflexiona.

Para "Chupilca", el trabajo de altura no es cuestión de improvisación, sino de una técnica rigurosa. Cuando el árbol es de gran porte y está en un espacio confinado donde no puede voltearse, el equipo de Altura Sur despliega sus habilidades y conocimientos: "Hacemos un descenso controlado de ramas y troncos por medio de cuerdas, poleas, péndulos y tirolesas. Es un trabajo de mucha precisión de acuerdo a cada ejemplar".

Además, Ledesma destaca la importancia de la poda como una herramienta de sanidad forestal, más allá de la estética. "La poda ayuda al árbol a sanar o a no seguir enfermándose. Si tenés ramas muertas o pudrición, está bueno cortarlas para que la enfermedad no se desparrame por todo el ejemplar. También es una forma de ganar luz y mejorar el patio de la casa", explica.



En este sentido, aclara que existe la poda de invierno y también la poda verde en verano: "Mientras el árbol no esté en pleno proceso de formación o caída de hojas, se puede trabajar y le genera mucho menos estrés".

La historia de Daniel está marcada por una dualidad: la música y el trabajo físico. "Nunca viví de la música, así que debajo del escenario siempre tuve que trabajar", cuenta. Tras años en relación de dependencia, decidió lanzarse a este emprendimiento que le permite mayor libertad. "Cuesta arrancar, cuesta hacerse conocer. Sé que esto es mucho de boca en boca y he tenido momentos de querer largar la toalla, pero es lo que me apasiona. Cuando hay momentos difíciles, hay que aguantar el sogaso y seguir", sostiene con la firmeza que lo caracteriza.

Su emprendimiento no solo le da sustento a él, sino que hoy forma a varios "cumpas", incluyendo a Araceli, quien además de producir contenido y hacer trabajo de suelo, ya se anima a aprender el oficio en las alturas. Para Daniel, lo fundamental es la perseverancia: "Cuesta arrancar, cuesta hacerse conocer, pero cuando la cosa se pone difícil, hay que aguantar el sogaso y seguir. Como decimos acá: no hay que aflojarle la cola a la vaca".

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M.G