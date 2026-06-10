El intendente Matías Taccetta brindó detalles sobre las negociaciones en Buenos Aires con la Agencia de Administración de Bienes del Estado respecto a las tierras del Ejército destinadas al Parque de La Bandera. Cabe recordar que el mandatario había viajado semanas atrás con el objetivo de frenar la subasta del predio impulsada por el Gobierno Nacional. Tras este encuentro, hubo avances concretos. "Iniciamos el trámite de cesión con opción a compra de ese predio", informó el intendente, y especificó que "son cuatro hectáreas y media en el ingreso a la ciudad". Taccetta señaló que el organismo enviará a un tasador al lugar y reafirmó "la decisión firme del municipio de adquirir esas cuatro hectáreas y media para continuar con esa obra".

Según relató, las autoridades nacionales desconocían las normativas locales que impedían la venta para desarrollos privados, así como un acuerdo firmado previamente. "Desconocían que el Código de Planeamiento establece que es zona verde. Zona verde solamente se puede disponer de ese lugar para un espacio público", manifestó. Además, indicó que desde la agencia no tenían presente "el convenio que teníamos firmado con ellos mismos por 30 años" y que tras las charlas en su último viaje "han tomado la decisión de darle prioridad al municipio de Esquel para la compra de ese lugar".

Sobre el destino de este espacio recuperado, anticipó que el 7 de julio se adquirirá el césped sintético para construir la primera cancha municipal en el lugar. Para ello, adelantó que se hará una inversión "superior a 300 millones de pesos". El intendente agregó que "se van a construir también baños y vestuarios en ese lugar" y que se firmará un convenio con la Liga Independiente "para que puedan utilizar esa cancha durante los fines de semana".