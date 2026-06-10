Un fallo en Chubut reconoce la identidad como un proceso dinámico

Un fallo judicial en Rawson marcó un precedente al autorizar la rectificación de nombre y género por segunda vez a una joven estudiante de la Licenciatura en Turismo. La titular del Juzgado de Familia, Daniela Pino, resolvió que la joven puede recuperar su identidad femenina original, argumentando que la documentación oficial debe reflejar fielmente la vivencia interna y actual de la persona.

En 2021, la joven había optado por una rectificación administrativa hacia el género masculino. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras atravesar un profundo proceso personal de salud y emocional, concluyó que su verdadera identidad es la femenina, con la cual nació.

El pedido judicial cobró relevancia ante la proximidad de la obtención de su título universitario. La joven manifestó que su deseo primordial era que su diploma profesional refleje su identidad actual, consolidando así su trayectoria académica con la identidad que la representa.

Para emitir el fallo, la magistrada Daniela Pino mantuvo una entrevista personal con la estudiante y solicitó el apoyo del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Los informes técnicos fueron contundentes: la decisión de la joven es fruto de una "elaboración psíquica genuina, firme y madura", acompañada tanto por su entorno afectivo como por profesionales de la salud.





En su sentencia, la jueza subrayó que la identidad no es un dato estático ni inmutable, sino una construcción dinámica necesaria para el desarrollo biopsicosocial de cualquier persona. Al reconocer la existencia de "justos motivos", la magistrada enfatizó que obligar a una persona a portar una identidad que no se corresponde con su realidad interna constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.

Con esta resolución, el Registro Civil deberá proceder a la emisión de una nueva partida de nacimiento y el consecuente Documento Nacional de Identidad (DNI) que reconozca a la joven con su nombre y género femenino anterior.

Este fallo refuerza el criterio judicial que prioriza la autodeterminación y el derecho a la identidad, entendiendo que el ordenamiento jurídico debe acompañar los procesos de construcción personal, especialmente ante hitos vitales como la graduación universitaria.