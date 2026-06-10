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Por Redacción Red43

Ciclo "Recitales SADAIC": Rawson celebra su segunda edición con música en vivo

Leonardo Miranda y Oscar “El Novio” Núñez se presentan en el Centro Cultural Provincial. La entrada es libre y gratuita.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de la segunda edición del ciclo “Recitales SADAIC” que se llevará a cabo este viernes 12 de junio en Rawson, con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad, Leonardo Miranda y Oscar “El Novio” Núñez ofrecerán un espectáculo abierto al público en el marco de una propuesta que promueve la difusión de la música y el encuentro entre artistas y espectadores. 

 

El evento se realizará a partir de las 19:30 horas en el Salón de las Industrias Culturales del Centro Cultural Provincial (CCP), ubicado en Federicci N° 216.

 

Espacio de difusión

 

La actividad es organizada por SADAIC, en colaboración con la Subsecretaría de Cultura del Chubut, y forma parte de un ciclo destinado a generar espacios de difusión para los músicos y acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad.

 

Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a vecinos, familias y amantes de la música que deseen disfrutar de una nueva jornada en el Centro Cultural Provincial. Los interesados en obtener más información pueden comunicarse a través del correo electrónico ccpchubut@gmail.com .

 

 

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