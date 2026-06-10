Empleadas domésticas: sube el plus por zona desfavorable en la Patagonia

El sector de trabajadoras y trabajadores de casas particulares cuenta con un nuevo esquema de actualización salarial. La medida, oficializada este miércoles a través de la Resolución 4 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, contempla una suba acumulada del 6,4% para el período abril-julio de 2026 y una noticia positiva para la región: el incremento del plus por zona desfavorable.

Mejora en el adicional para la Patagonia

Uno de los puntos centrales de la normativa es la actualización del beneficio por zona desfavorable, que aumenta del 30% al 31%. Este ajuste impacta directamente en los sueldos de quienes prestan servicios en Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, La Pampa y el partido de Patagones, regiones donde el costo de vida presiona con mayor fuerza sobre el ingreso familiar.

Incrementos escalonados

La resolución establece aumentos progresivos para los salarios mínimos de cada categoría, los cuales se aplicaron de la siguiente manera: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y se completará con un 1,4% en julio.

Asimismo, se suma la incorporación final de la suma no remunerativa que se venía pagando desde marzo. El 50% de este importe ya fue incluido en los básicos de abril, y el 50% restante se integrará definitivamente en los salarios de julio.

Escalas vigentes: lo que se cobra ahora

Valores para junio 2026 (a cobrarse en julio):

Categoría Hora (con retiro) Mensual (con retiro) Supervisores $4.297,33 $536.080,78 Tareas específicas $4.083,26 $499.868,28 Caseros - $488.326,19 Cuidado de personas $3.862,18 $488.326,19 Tareas generales $3.600,66 $441.729,02

Proyección para julio 2026 (a cobrarse en agosto)

Con la última cuota del incremento del 1,4%, las categorías principales tendrán los siguientes pisos salariales mensuales:

Supervisores: $553.725,91.

Personal para tareas específicas: $517.006,43.

Caseros: $505.302,76.

Asistencia y cuidado de personas: $505.302,76.

Personal para tareas generales: $458.053,22.