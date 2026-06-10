Con Esteban Sarteschi como capitán, el Seleccionado Argentino de Básquet FADDIM concentró en Corrientes.

No hay nada más lindo que entrenar con objetivos bien marcados. Y esto está ocurriendo con el Seleccionado Argentino de Básquet FADDIM, donde en el equipo de Discapacidad Intelectual aparece el esquelense Esteban Sarteschi.

Y en la provincia de Corrientes ocurrió la magia por varios motivos. Durante el fin de semana se llevó a cabo una nueva concentración de los seleccionados FADDIM a cargo de los entrenadores Lucas Riquelme, Marcelo Aranda y Agustina Moreno.

En dicha concentración, Esteban Sarteschi fue el capitán del seleccionado de Intelectuales, dato no menor.

Y lo más importante (y acá aparece uno de los objetivos) es que, desde el 14 al 16 de agosto, tendrá lugar en Montevideo una serie de Test Match contra Uruguay, tanto el Seleccionado de Síndrome de Down como el de Intelectuales.

En cada una de las concentraciones siempre hay encuentros amistosos con equipos convencionales, como ser combinados U13 o U15, pero esta será la primera vez donde se verán frente a frente dos equipos con la misma discapacidad, y así se podrá descubrir fehaciente el nivel de nuestro seleccionado.

Dichos encuentros ante Uruguay que en principio se iban a llevar a cabo a fin de año, fueron confirmados para el sábado 15 y domingo 16 de agosto. Jugarán dos partidos ambas discapacidades: el equipo de síndrome de Down y el elenco de intelectuales.

Duelo rioplatense. Argentina ante Uruguay. Duelos que serán imperdibles.

Para Lucas Riquelme, la concentración de Corrientes fue por demás positiva y siguen sumando objetivos.

“En el día de hoy nos acaban de informar que el torneo Global Game que se iba a realizar este año en Perú fue postergado para el año que viene, pero en Egipto y a nosotros esto nos genera más tiempo para poder trabajar y poder llegar con un equipo más armado”.

“Lo que buscamos en Corriente fue afinar conceptos de juego grupales y algunas otras metodologías para llegar de la mejor manera a Uruguay”.