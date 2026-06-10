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10 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut lanzó un concurso abierto para cargos jerárquicos en Seguridad y Justicia

El procedimiento de selección se enmarca en las políticas de modernización del Estado y apunta a garantizar transparencia, idoneidad e igualdad de oportunidades en la gestión pública. 
Por Redacción Red43

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En el marco del proceso de modernización y fortalecimiento institucional de la Administración Pública Provincial; el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, puso en marcha el primer concurso abierto a la comunidad para la cobertura de cargos jerárquicos en la Dirección General de Administración. 

 

La convocatoria forma parte del sistema de concursos establecido por la Provincia para garantizar transparencia, igualdad de oportunidades e idoneidad en el acceso a la función pública. 

 

La iniciativa representa un hecho trascendente para la Administración Pública Provincial, ya que permite que ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos puedan participar de los procesos de selección para cubrir las vacantes de Jefes de Departamento de Compras, de Departamento de Tesorería, de Departamento de Operaciones Financieras y Control, de División Registro de Bienes y de División Rendiciones, dependientes de la Dirección General de Administración.

 

 

 

Profesionalización del Estado

 

Las actividades vinculadas al concurso se llevaron adelante durante dos jornadas consecutivas, en las que se desarrollaron las diferentes etapas contempladas en el procedimiento de selección para la cobertura de los cargos.

 

Estos concursos abiertos constituyen una herramienta fundamental para fortalecer la profesionalización del Estado, promoviendo mecanismos objetivos de evaluación de antecedentes y oposición que permitan seleccionar a los postulantes más capacitados para desempeñar funciones clave dentro de la estructura administrativa del Ministerio de Seguridad y Justicia. 

 

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que esta modalidad reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con una gestión moderna, transparente y eficiente, ampliando las oportunidades de acceso al empleo público y consolidando procesos basados en el mérito, la capacidad y la igualdad de condiciones para todos los aspirantes. 

 

 

 

Requisitos y futuras convocatorias

 

Para conocer los requisitos, etapas de evaluación y futuras convocatorias, los interesados pueden consultar el Sistema de Concursos del Gobierno del Chubut, disponible en https://concursos.chubut.gob.ar/, donde se publica toda la información vinculada a los procesos de selección vigentes.

 

 

 

R.G

 

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