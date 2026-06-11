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Por Redacción Red43

"Bienvenidos a México": El Estadio Ciudad de México vibró con una apertura histórica

¡Mundial 2026 en marcha! Con un despliegue que fusionó raíces aztecas y estrellas globales como Shakira y J Balvin, el Estadio Ciudad de México vivió una ceremonia inaugural espectacular. ¡Ya comenzó la fiesta del fútbol!
Por Redacción Red43

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El Estadio Ciudad de México (ex Estadio Azteca) fue el epicentro de un espectáculo que quedará en la memoria. La ceremonia comenzó con una fuerte impronta de las raíces ancestrales del país anfitrión: en el campo apareció un huehuetl —el tambor sagrado de los aztecas— mientras un grupo de artistas golpeaba esferas doradas, simbolizando el oro que definió a las civilizaciones de la región.

 

El momento más emotivo de la apertura fue cuando una figura representativa de la cultura azteca se dirigió al público: “Personas del mundo, bienvenidos a México. Los recibimos con sonrisas en nuestros corazones”. El mensaje, pronunciado en español, inglés y dialectos mayas, subrayó la diversidad cultural de un torneo que se propone unir a tres países y 48 selecciones.

 

Tras la apertura cultural, la música tomó el centro de la escena con un desfile de artistas de talla internacional:

 

Maná: La icónica banda de Guadalajara hizo vibrar al estadio con su clásico Oye mi amor, demostrando por qué son referentes del rock en español tras cuatro décadas de trayectoria.

 

Danny Ocean: El venezolano aportó el toque urbano con su estilo fusión, haciendo vibrar a las nuevas generaciones presentes en las gradas.

 

Belinda y Los Ángeles Azules: El dúo encendió la pasión futbolera con Por Ella, la canción oficial inspirada en la esperanza mexicana, coronando su presentación con un eufórico "¡Viva México!".

 

J Balvin: El artista colombiano regresó a los grandes escenarios FIFA —tras su paso por el Mundial de Clubes 2025— para presentar su hit Una a la Vez, consolidando su vínculo con el planeta fútbol.

El cierre de oro: Shakira y "Dai Dai"

 

La gran protagonista de la tarde fue, nuevamente, Shakira. La colombiana, quien ya es una leyenda en la historia de los mundiales tras su inolvidable Waka Waka en 2010, fue la encargada de cerrar la fiesta. Interpretó Dai Dai, el himno oficial de esta edición que comparte junto al nigeriano Burna Boy. El título, que en italiano significa "vamos" o "dale", se convirtió instantáneamente en la banda sonora de este inicio que promete ser inolvidable.

 

Con este marco de celebración absoluta, el balón ya está listo para rodar. El estadio ha cumplido su parte, y ahora el protagonismo pasa exclusivamente al terreno de juego. ¡La Copa del Mundo 2026 ya está en marcha!

 

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