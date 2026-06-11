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11 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

¡El sueño mundialista ya está en marcha! Red43 te lleva al corazón del Estadio Azteca

El legendario coloso mexicano abre sus puertas para la ceremonia inaugural y el puntapié inicial de la Copa del Mundo 2026. México y Sudáfrica protagonizan el primer capítulo de un torneo que redefine la historia del fútbol.
Por Redacción Red43

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La espera terminó. El ahora denominado Estadio Ciudad de México, posiblemente el escenario más mundialista de todos, vuelve a convertirse hoy en el epicentro del planeta fútbol. Este jueves, 11 de junio de 2026, el estadio que vio coronarse a leyendas como Pelé en 1970 y Diego Armando Maradona en 1986, abre sus puertas para la 23ª edición de la Copa del Mundo.

 

La emoción ya se siente en el aire: en cuestión de minutos comenzará el partido inaugural. Este encuentro no es uno más, ya que marca el inicio de una maratón histórica: será el primero de los 104 partidos que nos esperan en este torneo sin precedentes, que cuenta con 48 selecciones y tres países anfitriones.

 

El duelo entre México y Sudáfrica (correspondiente al Grupo A) tiene un tinte de revancha: ambos seleccionados fueron los protagonistas de la apertura del Mundial 2010 y hoy, 16 años después, vuelven a estar frente a frente.

 

Horario de inicio: El partido arranca en instantes, a las 16:00 horas (Argentina).

 

Más tarde, a las 23:00 (hora argentina), la jornada se completará en el Estadio Akron de Guadalajara, donde Corea del Sur y República Checa cerrarán la fecha inaugural.

 

Viví el Mundial minuto a minuto en Red43

 

En Red43 no queremos que te pierdas ni un solo instante de esta aventura. Hemos diseñado una cobertura exclusiva para que vivas este despliegue histórico:

 

Resultados al instante: Todo lo que sucede en cada cancha en tiempo real.

 

La voz de los protagonistas: Declaraciones, cruces y curiosidades desde las zonas mixtas.

 

El camino del campeón: Seguimos a "La Scaloneta" con un lente especial, acompañando a la Selección paso a paso en la defensa de su título.

 

El torneo más ambicioso de todos los tiempos ya rueda. ¿Quién dará el primer golpe de autoridad en este debut? La respuesta empieza a escribirse ahora mismo. Prendete a Red43 y acompañanos en este mes a puro fútbol. ¡La defensa del título comienza hoy!



 

 

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