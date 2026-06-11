¡El sueño mundialista ya está en marcha! Red43 te lleva al corazón del Estadio Azteca

La espera terminó. El ahora denominado Estadio Ciudad de México, posiblemente el escenario más mundialista de todos, vuelve a convertirse hoy en el epicentro del planeta fútbol. Este jueves, 11 de junio de 2026, el estadio que vio coronarse a leyendas como Pelé en 1970 y Diego Armando Maradona en 1986, abre sus puertas para la 23ª edición de la Copa del Mundo.





La emoción ya se siente en el aire: en cuestión de minutos comenzará el partido inaugural. Este encuentro no es uno más, ya que marca el inicio de una maratón histórica: será el primero de los 104 partidos que nos esperan en este torneo sin precedentes, que cuenta con 48 selecciones y tres países anfitriones.

El duelo entre México y Sudáfrica (correspondiente al Grupo A) tiene un tinte de revancha: ambos seleccionados fueron los protagonistas de la apertura del Mundial 2010 y hoy, 16 años después, vuelven a estar frente a frente.





Horario de inicio: El partido arranca en instantes, a las 16:00 horas (Argentina).

Más tarde, a las 23:00 (hora argentina), la jornada se completará en el Estadio Akron de Guadalajara, donde Corea del Sur y República Checa cerrarán la fecha inaugural.

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Resultados al instante: Todo lo que sucede en cada cancha en tiempo real.

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El camino del campeón: Seguimos a "La Scaloneta" con un lente especial, acompañando a la Selección paso a paso en la defensa de su título.

El torneo más ambicioso de todos los tiempos ya rueda. ¿Quién dará el primer golpe de autoridad en este debut? La respuesta empieza a escribirse ahora mismo. Prendete a Red43 y acompañanos en este mes a puro fútbol. ¡La defensa del título comienza hoy!







