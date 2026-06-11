El ISSyS acerca la tecnología y la salud al personal policial en Puerto Madryn

Más de 30 afiliados y afiliadas de la Unidad Regional de Puerto Madryn participaron de una jornada organizada por el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) del Chubut, que combinó capacitación en herramientas digitales y actividades de promoción de la salud.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Retirados y Pensionados de Policía de la ciudad portuaria y estuvo orientado a brindar acompañamiento y facilitar el acceso a los distintos servicios que ofrece la obra social provincial.

Alfabetización Digital

Durante la jornada se llevó adelante el Taller de Alfabetización Digital para Personas Mayores, una propuesta que busca fortalecer las habilidades tecnológicas de los afiliados y promover una mayor autonomía en la realización de trámites y consultas.

Allí, los participantes recibieron asesoramiento personalizado para utilizar la aplicación Afiliados ISSyS, acceder a la receta electrónica y conocer las distintas gestiones que pueden realizar desde sus teléfonos celulares.

Prevención de la salud

Además, el equipo de SEROS desarrolló una acción de prevención y promoción de la salud a través del Programa de Autotest de Virus del Papiloma Humano (VPH), una estrategia que permite ampliar el acceso a estudios preventivos y favorecer la detección temprana del cáncer de cuello uterino mediante una práctica simple, segura, gratuita y de fácil acceso.

La actividad contó con la participación de capacitadores y personal de enfermería de SEROS, junto con la delegada del ISSyS en Puerto Madryn, que acompañaron a los asistentes y respondieron consultas de manera personalizada.

Inclusión

Desde el Instituto destacaron especialmente el acompañamiento de la Policía del Chubut y agradecieron al jefe de Policía y a las autoridades de la Unidad Regional Puerto Madryn por la colaboración y la predisposición que hicieron posible la realización de esta propuesta.

Estas iniciativas forman parte del trabajo que impulsa el ISSyS para estar más cerca de sus afiliados y afiliadas, promoviendo la inclusión digital y fortaleciendo las políticas de prevención y cuidado integral de la salud en todo el territorio provincial