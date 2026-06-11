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11 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel será sede de un encuentro binacional de natación infantil

Este sábado, más de 110 chicos de Esquel, Trevelin y Futaleufú se encontrarán en el Natatorio Municipal para una jornada deportiva centrada en el compañerismo y el intercambio cultural.
Por Redacción Red43

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El coordinador municipal del Natatorio Municipal, profesor Diego Thuman, destacó que se trata de un encuentro binacional que contará con la participación de delegaciones de Trevelin, Futaleufú y distintas escuelas de natación de Esquel. “Será una jornada de integración y compañerismo, donde los chicos podrán compartir experiencias y seguir fortaleciendo su vínculo con la natación”, señaló.

 

Por su parte, la profesora “Malala” Nogueyra explicó que el principal objetivo es fomentar la práctica de la natación en las edades formativas y generar espacios de encuentro que motiven a los más pequeños a continuar desarrollándose en el deporte.

 

En total participarán más de 110 nadadores de entre 6 y 14 años. Estarán presentes 12 representantes de Futaleufú, 40 de Trevelin, 12 de la Escuela Aqua, 15 de la Escuela del Club San Martín y 35 de la Escuela de Maisa Austin.

 

Durante la jornada, los participantes realizarán pruebas de 4x25 metros en los estilos crol, espalda, pecho y mariposa, en un formato pensado para incentivar el aprendizaje y la experiencia deportiva.

 

La profesora Lorena Rivadeneyra remarcó que el encuentro tendrá una impronta recreativa y educativa. “No se tomarán tiempos porque el objetivo principal es formativo. Hace poco participamos de una actividad similar en Trevelin y ahora estamos devolviendo esa invitación. Además, a futuro pensamos en jornadas de integración en otras localidades, como Tecka”, expresó.

 

Desde la Subsecretaría municipal de Deportes destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que promueven hábitos saludables, la integración regional y el crecimiento de la natación como disciplina deportiva en la zona.

 

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