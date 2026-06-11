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11 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut: el Gobernador recibió a los atletas destacados de los Juegos EPADE

El mandatario Ignacio Torres encabezó en Comodoro Rivadavia un reconocimiento a los 68 jóvenes deportistas de la zona sur que fueron protagonistas del éxito provincial en el certamen regional.
Por Redacción Red43

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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó un encuentro en el Calafate Rugby Club con 68 jóvenes atletas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly que participaron de los Juegos EPADE.

 

Durante la actividad, el mandatario hizo entrega de un obsequio a los deportistas, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS), en reconocimiento al destacado desempeño de la delegación provincial en el certamen, donde Chubut obtuvo 16 medallas de oro, 16 de plata y 11 de bronce, alcanzando un total de 43 medallas y liderando el medallero de la región patagónica. De la competencia participaron más de 200 atletas en disciplinas como atletismo, básquet, fútbol, judo, natación y vóley.

 

Acompañaron al mandatario el presidente del IAS, Ramiro Ibarra; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; autoridades de Chubut Deportes; diputados provinciales y concejales.

 

Líderes del medallero patagónico

 

Al respecto, Torres expresó que “para nosotros es un orgullo que Chubut haya hecho podio en prácticamente todas las categorías, lo cual es una muestra de una política sostenida de apoyo al deporte”.

 

En ese sentido, destacó que “cualquiera sea el lugar al que nuestra provincia vaya a competir, siempre llama la atención por la organización, la calidad humana de nuestros deportistas y el trabajo del equipo de Chubut Deportes, cuya tarea es mucho más que una función: es una verdadera vocación de servicio”.

 

“Hoy podemos decir que tenemos uno de los primeros medalleros de la región patagónica, pero más allá de eso, lo importante es que en cada competencia los deportistas aprenden, hacen amigos y, en definitiva, se convierten en mejores personas”, remarcó el titular del Ejecutivo.

 

Asimismo, sostuvo que “para nuestro equipo el deporte dejó de ser un gasto o una agenda secundaria para consolidarse como una verdadera inversión a largo plazo, porque cada recurso destinado al deporte vuelve multiplicado en oportunidades, inclusión y desarrollo para nuestros jóvenes”.

 

Finalmente, concluyó que “vamos a seguir trabajando por una provincia integrada, donde la cancha y el club unan geográficamente lo que la distancia separa”.

 

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