¡Esquel Mundial! Lanzan un PRODE oficial con un premio de $1.000.000 y desafíos solidarios

A solo horas del comienzo del torneo de fútbol más grande de la historia, Esquel presentó una propuesta que promete movilizar a miles de personas. Bajo la consigna "Esquel Mundial", se lanzó un PRODE oficial que busca premiar el conocimiento futbolístico de sus habitantes y visitantes con un premio mayor de $1.000.000, fomentando al mismo tiempo la identidad local y el espíritu solidario.

¿Cómo participar por el millón?

La inscripción es abierta, gratuita y se realiza de manera digital. Para entrar en juego, los interesados solo deben seguir tres pasos:

Seguir a la cuenta de Instagram @turismoesquelok. Dar "me gusta" a la publicación oficial de lanzamiento. Completar el formulario en este enlace, donde recibirán acceso automático al sistema de pronósticos.



Como dato diferencial, la organización aclaró que, ante un eventual empate en el primer puesto, el desempate no será por sorteo, sino mediante un criterio vinculado al orgullo local: se sumarán puntos adicionales según la cantidad de fotos de Esquel que cada participante tenga publicadas en su perfil de Instagram.

Desafíos colectivos: más que un juego

El atractivo central de esta iniciativa reside en los llamados "Premios Colectivos", una serie de metas escalonadas que se activan según la cantidad de participantes que se sumen al PRODE. El objetivo es que el impacto del Mundial trascienda la pantalla:

Con 100.000 participantes: Se apadrinarán tres equipos de escuelas rurales, brindándoles un entrenamiento deportivo especializado en Esquel.





Con 200.000 participantes: La ciudad será sede de un "picadito" especial, donde la provincia con mayor cantidad de inscriptos viajará a la ciudad para jugar y disfrutar del paisaje patagónico.





Con 300.000 participantes: Se gestionará la visita de un futbolista destacado a nuestra ciudad.





Con 500.000 participantes: El gran objetivo final es traer al mejor jugador de la historia (el "GOAT") a Esquel.





Esta propuesta se perfila como una herramienta de promoción turística sin precedentes para la región, vinculando el interés masivo que genera la Copa del Mundo con las bellezas naturales y el compromiso social de Esquel.

"Es el momento de demostrar quién sabe más de fútbol y, de paso, ayudar a que nuestra ciudad sea protagonista en este Mundial", expresaron desde la organización, invitando a la comunidad a sumarse antes del puntapié inicial.











M.G