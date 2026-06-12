Caza furtiva de guanacos en El Maitén

Personal de la comisaría El Maitén, en el marco de las tareas preventivas impulsa cotidianamente, interceptó un vehículo tipo pick-Up con un sorprendente cargamento de carne de guanaco.



En el contexto del abordaje, los uniformados detectaron que la misma era procedente de una caza por fuera de los parámetros establecidos por la Ley que regula casualmente este tipo de actividad y reglamentación.

Es decir, sin el permiso oficial otorgado por el ente de conservación de Fauna y Flora Provincial; sin autorización del dueño del campo donde se había concretado la cacería de cuyos guanacos era el producto cárnico trasportado, y sin respetar los cupos diarios establecidos por personas.



Si bien las armas de fuego se encontraban con su documentación respaldatoria, al resultar uno de los presuntos infractores ya reincidente en esta actividad, desde la Dirección de Fauna, se dispuso no solo el decomiso de la carne, sino también la retención de las armas de fuego y demás elementos de faena se detectó en el ese marco de abordaje del caso.



Cabe señalarse que, en esta Provincia del Chubut, se debe cumplir con una serie de permisos obligatorios, toda vez que dicha actividad se encuentra clasificada como “caza mayor”.

Por ende, se debe contar indefectiblemente con permiso de caza autorizado por la Dirección de Fauna. Autorización del dueño del campo donde se va a concretar la caza. Tenencia de Armas . El uso de armamento Permitido y a su vez, se debe tener en cuenta límite de capturas (2 ejemplares machos adultos por cazador) Fechas de Temporadas como así que la Ley 4.135 prohíbe el aprovechamiento comercial.



Casualmente en este caso, por la cantidad de carne era transportada, se presume tenía un final comercial sin los recaudos fitosanitarios exige este tipo de producto salvaje.