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12 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Abrieron las inscripciones para una nueva edición del Curso de Restauración Forestal Patagonia

La capacitación comenzará el 7 de agosto y está dirigida a vecinos, docentes, estudiantes, productores, voluntarios y técnicos interesados en la recuperación de áreas afectadas por incendios forestales.
Por Redacción Red43

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La segunda cohorte del Curso de Restauración Forestal Patagonia ya tiene abierta su inscripción y vuelve a convocar a personas interesadas en aprender herramientas para la recuperación de bosques afectados por el fuego.

 

La propuesta surgió en la Comarca Andina tras los grandes incendios registrados en los últimos años y busca formar restauradores y restauradoras forestales con conocimientos teóricos y prácticos vinculados al territorio cordillerano.

 

La capacitación comenzará el viernes 7 de agosto y se desarrollará de manera presencial en distintos espacios de la Comarca Andina, con eje principal en el CEA 3 de Mallín Ahogado. Los cupos son limitados y la inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio.

 

Una formación nacida después de los incendios

El curso fue impulsado como respuesta a la necesidad de contar con personas capacitadas para intervenir en procesos de restauración ecológica, producción de plantas nativas y recuperación de áreas degradadas.

 

 

La primera cohorte reunió a cerca de un centenar de participantes de distintos puntos de la Comarca Andina y combinó clases teóricas con trabajos de campo en sectores impactados por los incendios, entre ellos Puerto Patriada.

 

Desde la organización sostienen que la restauración forestal implica volver a plantar árboles, pero también requiere comprender el funcionamiento de los ecosistemas, evaluar las condiciones del terreno y planificar intervenciones adecuadas para cada ambiente.

 

Cinco encuentros con prácticas en terreno

La propuesta contempla una carga horaria total de 28 horas reloj distribuidas en cinco jornadas.

 

 

Las actividades se desarrollarán los viernes de 9 a 14 horas e incluirán clases en el CEA 3, prácticas en el Vivero Forestal de Mallín Ahogado y salidas a campo.

 

Entre los contenidos previstos se encuentran las bases ecológicas de la restauración, la producción de plantas de calidad, la selección de sitios para intervenir, técnicas de plantación, monitoreo y seguimiento de proyectos de recuperación ambiental.

 

Además, una de las jornadas estará destinada íntegramente a una práctica de restauración en un área afectada por incendios, donde se podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada. Según el programa, también se abordarán aspectos vinculados al impacto emocional que dejan los incendios sobre quienes habitan los territorios afectados.

 

 

Propuesta abierta

El curso está dirigido a vecinos, voluntarios, docentes, estudiantes, productores, integrantes de organizaciones y técnicos. No se requieren conocimientos previos para participar.

 

La organización está a cargo del CEA 3, la Escuela Agrotécnica 717 de Lago Puelo, el CET 23 y el Área Forestal de la UTT Patagonia, con la colaboración del Hospital de Área El Bolsón, el Vivero Forestal de Mallín Ahogado dependiente del Servicio Forestal Andino y Grupo Verde.

 

Al finalizar la capacitación se entregarán certificados de asistencia y aprobación a quienes completen la formación.

 

 

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible de manera online. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio de 2026 y los cupos son limitados.

 

El formulario de inscripción puede completarse en este enlace.

 

Quienes deseen obtener más información sobre el programa o realizar consultas también pueden comunicarse por correo electrónico a: uttregionalpatagonia@gmail.com.

 

 

 

O.P.

 

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