El Municipio trabaja en el mantenimiento de calles de ripio

La Municipalidad de Esquel comunicó que está llevando adelante un plan de mantenimiento y recuperación de las calles de ripio que sufren deterioros producto de la intensidad de las precipitaciones que afectan a la ciudad. Actualmente, las distintas áreas operativas finalizan un relevamiento de los sectores afectados para coordinar las tareas.

Las cuadrillas municipales continúan con el monitoreo del estado de la ciudad y realizan intervenciones puntuales con el objetivo de garantizar la seguridad y la correcta circulación en todos los barrios.

Al respecto, el intendente Matías Taccetta se refiere a las consecuencias de la lluvia en el trazado urbano y explica las medidas en ejecución. "Sabemos que algunas calles de ripio fueron afectadas por el temporal, por eso ya estamos organizando los trabajos necesarios para intervenir en cada sector y recuperar las condiciones de transitabilidad", sostiene el mandatario municipal.

Finalmente, el jefe comunal remarca la importancia de dar soluciones rápidas ante las contingencias climáticas, y asegura que el objetivo principal del municipio es "continuar trabajando para mejorar la infraestructura urbana y dar respuestas a los vecinos".

EBW