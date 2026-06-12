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12 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El Municipio trabaja en el mantenimiento de calles de ripio

Tras las intensas lluvias, la Municipalidad de Esquel releva los sectores afectados y lleva adelante un plan de recuperación para garantizar la transitabilidad en las distintas arterias de tierra. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel comunicó que está llevando adelante un plan de mantenimiento y recuperación de las calles de ripio que sufren deterioros producto de la intensidad de las precipitaciones que afectan a la ciudad. Actualmente, las distintas áreas operativas finalizan un relevamiento de los sectores afectados para coordinar las tareas.

 

Las cuadrillas municipales continúan con el monitoreo del estado de la ciudad y realizan intervenciones puntuales con el objetivo de garantizar la seguridad y la correcta circulación en todos los barrios.

 

Al respecto, el intendente Matías Taccetta se refiere a las consecuencias de la lluvia en el trazado urbano y explica las medidas en ejecución. "Sabemos que algunas calles de ripio fueron afectadas por el temporal, por eso ya estamos organizando los trabajos necesarios para intervenir en cada sector y recuperar las condiciones de transitabilidad", sostiene el mandatario municipal.

 

Finalmente, el jefe comunal remarca la importancia de dar soluciones rápidas ante las contingencias climáticas, y asegura que el objetivo principal del municipio es "continuar trabajando para mejorar la infraestructura urbana y dar respuestas a los vecinos".

 

 

 

 

 

 

 

 

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