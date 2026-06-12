Bomberos de El Hoyo incorporaron indumentaria operativa para todo el Cuerpo Activo

Los Bomberos Voluntarios de El Hoyo concretaron la incorporación de nuevo equipamiento destinado al personal del cuartel, una inversión que busca fortalecer la capacidad operativa y las condiciones de seguridad de quienes intervienen en distintos tipos de emergencias.

Según informó la institución, la inversión total alcanzó los $23.768.019 y fue posible gracias a fondos provenientes del Subsidio Nacional otorgado mediante la Resolución N.º 272/2025. La adquisición forma parte del proceso de renovación y mejora del equipamiento utilizado por el Cuerpo Activo.

Nueva indumentaria para todo el personal operativo

Entre los elementos incorporados se encuentran 26 mamelucos ignífugos para tareas de rescate vehicular y 26 trajes forestales compuestos por pantalón y chaqueta. Con esta compra, la totalidad de los integrantes del Cuerpo Activo cuenta con equipamiento específico para el desarrollo de sus funciones.

Desde el cuartel señalaron que estas incorporaciones permitirán afrontar de mejor manera futuras intervenciones, especialmente aquellas vinculadas a incendios forestales, una problemática que cada temporada requiere preparación y recursos adecuados para el trabajo en terreno.

La nueva indumentaria se suma al calzado forestal adquirido anteriormente para todo el personal, completando así una nueva etapa dentro del plan de actualización de elementos de protección personal.

Desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo explicaron que este tipo de adquisiciones pueden concretarse gracias al acceso a fondos destinados al fortalecimiento de las asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país.

En ese sentido, remarcaron la importancia de mantener actualizada la documentación institucional, cumplir con las rendiciones correspondientes y sostener al día las obligaciones administrativas exigidas por los organismos de control. Estos requisitos permiten acceder a programas de financiamiento que resultan fundamentales para mejorar el funcionamiento de los cuarteles.

Asimismo, la institución agradeció a la Comisión Directiva por las gestiones realizadas para concretar la compra del equipamiento y acompañar el proceso de fortalecimiento institucional.

O.P.