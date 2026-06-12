Durante la séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Evangelina Chamorro inició su hora de preferencia brindando un saludo a los trabajadores de prensa por el Día del Periodista, celebrado el pasado 7 de junio. Allí valoró especialmente la labor de quienes realizan la cobertura legislativa de la institución desde hace varias décadas. Seguidamente, la edil dedicó un espacio para recordar un nuevo aniversario de la marcha del 3 de junio. "Reforzamos la idea del Ni Una Menos y de acompañar esta causa, que no es solo de los feminismos o de los grupos de mujeres y diversidades, sino que debe encuadrar a toda la sociedad", remarcó al compartir sus reflexiones sobre la importancia de dar continuidad a las políticas de prevención.

Al momento de analizar la agenda legislativa local, la alocución se centró en el ingreso del nuevo Código de Planeamiento Urbano y la situación de las grandes estructuras de almacenamiento. Frente a las declaraciones del Ejecutivo, Chamorro aportó la perspectiva de su bloque y planteó la necesidad de ser precisos con los vecinos. "No le digamos mentiras a la sociedad, el parque industrial no viene a resolver ningún traslado de los galpones que ya están instalados en la ciudad de Esquel", expresó la legisladora. En la misma línea, consideró que dichas instalaciones lograron radicarse tras diferentes excepciones tramitadas en el pasado, ocupando sectores pensados originalmente para el crecimiento organizado y residencial.

Otro aspecto abordado durante su discurso fue el tratamiento del convenio marco por la planta de tratamiento de residuos urbanos y el diálogo con el municipio de Trevelin. Sobre este punto, detalló que desde su sector habían solicitado información vinculada a las actuaciones administrativas. Al recibir la respuesta oficial, en la que se derivaba el tema a la instancia judicial por falta de documentos respaldatorios de la negociación previa, la concejal manifestó la inquietud de su bancada. Al respecto, se mostró insatisfecha al respecto de las negociaciones que se mantuvieron entre ambos municipios.

Para concluir su exposición, Chamorro repasó temas ligados a la obra pública, manifestando su expectativa por proyectos de infraestructura que aún aguardan resolución en los diferentes barrios. A modo de ejemplo, se refirió a las gestiones vinculadas con el puente sobre la calle Tello. Finalmente, sugirió que la administración municipal enfoque sus esfuerzos en los compromisos asumidos con los pobladores del sector y avance en soluciones concretas para este tipo de demandas vecinales.

EBW