“Me gustaría ir a Cosquín algún día”

Maxi Garay es un joven cantante y estudiante, nacido en Gualjaina y criado en Costa del Chubut, que recorre escenarios de certámenes desde muy chico.



“Empecé a los 12 años ahí, en el secundario, y hoy en día tengo 29 años”, explicó, reflexionando sobre su camino musical, reconocido recientemente como el ganador del certamen de Nexo Producciones, donde será parte de un gran festival y grabará su primer material.



La inscripción fue un incentivo para perfeccionarse: “para no quedarme ahí nomás en mi casa, con el tema del estudio también porque estoy estudiando para docente de música también”. En su infancia, no tuvo docentes en esa área: “en mi familia nadie hace música, y bueno, yo de muy chico sentía ya esa necesidad de cantar y a clases de canto nunca fui. Lo único que sé es como que lo voy aprendiendo, lo voy tomando desde otras personas”.



Aprendizaje de escuchar y también de animarse, como en su primer certamen y un error que lo marcó: “canté Madre, de Rata Blanca y en la mitad de la canción es como que me quedé ahí en shock, como que no sabía qué parte venía. De los errores se aprende”.



Los concursos son otro lugar para aprender: “vas tomando de los consejos que te van dando para ir mejorando también el tema del canto. desde ese momento también yo cantaba muy diferente a como canto hoy. Antes capaz que era muy recto, muy lineal, quizás no estaba tan trabajada como lo que siento que hoy tengo”.



Terminado su carrera en formación docente, el camino aún no está escrito: “me quedan cuatro materias también para finalizar los estudios y recibirme de docente de música. No sé si me voy a quedar acá o irme, pero voy a ver. Me gustaría mucho esto de ir a Cosquín algún día”.



En todos estos años también ha integrado bandas y aunque solista, siempre arma el repertorio junto a músicos acompañantes: “antes tenía una banda, se llamaba Semillas del Sur, hacíamos temas folclóricos, zambas, chacareras, gato escondido y bueno, pasó el tema de la pandemia e hicimos Renacer Esquel, grabamos una live sesión, les mando un saludo a todos mis amigos, compañeros, músicos”.



Ser solista es una disciplina que también hay que aprender: “últimamente estoy tratando también de aprender un poco más de ser solista porque siempre tuve y tengo acompañantes que siempre están, ya sea un guitarrista por ejemplo ahora que me acompañó Facundo Vargas en el tema de la guitarra. buscar eso de llegar, transmitir ya sea la canción y que salga lo mejor interpretado, ¿viste? Que alguien sienta la piel de gallina por momentos”.



La canción presentada en Nexo, “Dejame ver”, será probablemente la que grabe, porque tiene una historia muy personal: “la canción que canté el otro día en la final como que llegó mucho a la gente y otra que también tuvo la presencia, me escribió la compositora de la canción y ella lo compartió en las redes, tuvo difusión también desde Jujuy, la autora es Dani García, estuve charlando con ella también, ella es docente de música, se recibió y hoy en día se encuentra en Buenos Aires, yo llego a ella por YouTube, me gusta escuchar mucha variedad de música, no solamente quedarme con el folclore”.

Este sábado, Maxi Garay se presentará en Gualjaina y el día domingo, compartirá algunas canciones en el Melipal, en la feria de libros e intercambio con micrófono abierto

SL

