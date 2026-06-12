Alon Ramil va por más y este sábado toda la Comarca podrá alentarlo en vivo

A menos de una semana de haber alcanzado uno de los mayores logros deportivos para Epuyén, Alon Ramil volverá a representar a la localidad en una competencia nacional.

El atleta chubutense participará este sábado 13 de junio del Campeonato Argentino de Pista que se desarrolla en la ciudad bonaerense de Tandil.

La carrera podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), lo que permitirá que vecinos, familiares y aficionados acompañen a la distancia una nueva presentación del joven corredor.

Nuevo desafío después de un logro histórico

La participación de Alon Ramil llega pocos días después de haberse consagrado campeón argentino en la 51° edición del Nacional de Cross disputado en Balcarce, un resultado que marcó un antes y un después para el deporte de Epuyén.

Con esa victoria, el atleta se convirtió en el primer representante de la localidad en obtener un título nacional en esta disciplina, un logro que fue celebrado tanto por el municipio como por el ámbito deportivo provincial.

Ahora, el corredor buscará continuar su buen momento deportivo en una prueba de pista, una modalidad diferente pero igualmente exigente dentro del calendario nacional del atletismo.

Cuándo corre Alon Ramil

Según informó la Municipalidad de Epuyén, la largada de la prueba de 1.200 metros está prevista para las 14:15 horas del sábado 13 de junio.

La competencia forma parte del Campeonato Argentino de Pista que reúne a atletas de distintos puntos del país y que representa uno de los escenarios más importantes del atletismo argentino.

Cómo seguir la competencia en vivo

Quienes deseen acompañar la presentación de Alon Ramil podrán hacerlo a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Argentina de Atletismo, disponible bajo el nombre "cada.atletismo".

La transmisión permitirá seguir el desarrollo de la jornada y observar el desempeño de los principales atletas que participan del certamen nacional.

Para Epuyén, la presencia de Alon en Tandil representa una nueva oportunidad para mostrar el trabajo que viene realizando la Escuela Municipal de Atletismo junto a su entrenador Leonardo Price, una tarea que en los últimos años permitió que varios jóvenes deportistas compitan en los principales torneos del país.

Un presente que ilusiona

La actuación de Alon Ramil en Balcarce ya quedó registrada entre los logros deportivos más importantes para Epuyén. Ahora, con una nueva participación nacional en marcha, el atleta tendrá la posibilidad de seguir sumando experiencia y consolidando su crecimiento dentro del atletismo argentino.

Mientras tanto, la Comarca estará pendiente de lo que ocurra este sábado en Tandil, donde uno de sus deportistas más prometedores volverá a ponerse la camiseta de Epuyén para competir entre los mejores corredores del país.

O.P.