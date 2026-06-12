La lluvia riega los bulbos del nuevo campo de tulipanes en 28 de Julio

Juan Carlos Ledesma, propietario de Tulipanes Patagonia, no solo amplía los servicios de este atractivo turístico, sino que también se expande a otras localidades, como es el caso de 28 de Julio, donde esta temporada tendrá la primera floración de un nuevo parque de tulipanes.



“Ese campo del 28 de julio es una cosa hermosa, atrapó mi corazón, estoy enamorado de ese lugar. Es un campo que no fue intervenido por la mano del hombre, ahí está todo intacto. El creador, el mayor paisajista del universo hizo su trabajo y nosotros solamente lo tenemos que cuidar. Y desde la humildad, poner ahí todos los colores que podamos”.



El campo, legado familiar, cuenta con la curiosidad de su particular suelo y plantas nativas, un recuerdo que guardó por mucho tiempo Ledesma hasta que le pudo encontrar la vuelta a su optimización: “No hemos sacado nada, solo trabajamos la tierra en los alrededores de esas plantas que ya están ahí, sauces criollos, el Río Chubut a 20 metros de la plantación. El río Chubut ya es imponente, te invita al silencio, a la meditación y te inspira”.



Otro detalle importante es que 28 de Julio va a florecer antes que el valle 16 de Octubre: “El 15 de septiembre van a florecer, siempre hablamos de la temporada de tulipanes en Trevelin, del 7 de octubre al 7 de noviembre, pero la temporada de tulipanes en Chubut comienza el 15 de octubre junto con la temporada de pingüinos y termina en noviembre”.



La expansión de las alianzas no es solo hacia el Valle Inferior, sino también hacia el cordón binacional: “Estuve en la reunión que se hizo en Palena, que es un proyecto súper interesante, destaco el fortalecimiento de la ruta binacional. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la ruta 259, que se denomina ahora la ruta galesa, y a esa ruta galesa le podríamos agregar la binacional, que va a ser, que comienza en Esquel, Futaleufú, Palena y Corcovado, aprovechando, haciendo uso del Aeropuerto como una base súper importante, que podría atraer muchísima gente, ellos lo miran con mucho interés”.



El trabajo que se proyecta, busca un impacto positivo para tola la región: “los vecinos de la ruta galesa están también más que motivados y esperanzados de que pueda ser algo que suene mucho y que pueda venir gente no sólo en octubre, sino el resto del año”.



SL