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12 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Mundial 2026: Corea del Sur protagonizó una remontada épica ante República Checa

En un encuentro vibrante disputado en el Estadio Guadalajara, el seleccionado asiático revirtió un inicio adverso y se impuso 2-1, sumando tres puntos fundamentales en el arranque de la Copa del Mundo.
Por Redacción Red43

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El partido comenzó favorable para los europeos, quienes lograron ponerse en ventaja rápidamente gracias a la anotación de Ladislav Krejcic. Con el marcador en contra, el conjunto surcoreano debió ajustar sus líneas y buscar espacios ante una defensa checa que intentaba gestionar la diferencia.

 

La capacidad de respuesta del equipo dirigido por Sin Yong-nam fue determinante. Tras una serie de ataques, lograron igualar las acciones mediante Oh Hyeon-Gyu, lo que cambió drásticamente el ánimo del partido. Con el envión anímico a su favor, la insistencia coreana tuvo recompensa: In-beom Hwang sentenció el 2-1 definitivo, sellando una remontada que quedará en la memoria de los aficionados presentes.

 

 

El desenlace del encuentro, que pudo haber caído para cualquiera de los dos lados, reflejó la paridad y la intensidad que propone esta edición mundialista. Corea del Sur demostró carácter al no bajar los brazos tras el gol inicial, mientras que República Checa buscará revancha en sus próximos compromisos tras haber dejado escapar una ventaja inicial.

 

Con este resultado, el grupo comienza a definirse y las expectativas crecen. El Mundial 2026 sigue en marcha y, tras este vibrante 2-1 en Guadalajara, queda claro que la lucha por clasificar a la siguiente instancia será sumamente disputada.

 

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