Incendio en Nahuelpan: un fallo inédito obliga al condenado a capacitarse en Ley Yolanda

El Juzgado Penal de Esquel dictó este viernes una sentencia que marca un precedente en la región. Héctor Felipe Quilaqueo fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el incendio ocurrido el 26 de enero de 2025 en la zona de Nahuelpan. Sin embargo, más allá de la pena privativa de libertad —que no será efectiva—, el fallo destaca por la incorporación de una regla de conducta innovadora: la obligatoriedad de capacitarse en la Ley Yolanda.

El debate sobre la pena, conocido como juicio de cesura, puso sobre la mesa dos visiones contrapuestas. Por un lado, la Fiscalía —representada por María Bottini e Ismael Cerda— solicitó el mínimo legal de tres años en suspenso, destacando la gravedad del daño causado al ambiente y a las propiedades vecinas.

Por otro lado, la defensa técnica argumentó bajo el principio de "pena natural", sosteniendo que las severas quemaduras sufridas por el propio Quilaqueo durante el hecho —que lo dejaron al borde de la muerte y con daños permanentes— ya constituían un castigo humano superior a cualquier medida que el Estado pudiera imponer.

Al momento de resolver, el juez coincidió con la Fiscalía en la sanción penal, pero reconoció la profundidad del infortunio personal del acusado. El magistrado concluyó que, ante el "serio sufrimiento" del imputado, una pena mayor al mínimo legal carecía de racionalidad, ya que el condenado ya enfrenta secuelas irreversibles en lo físico y familiar.

La condena impone a Quilaqueo estrictas reglas de conducta, como mantener un domicilio fijo y abstenerse de generar nuevos conflictos con los vecinos. A esto se suma la capacitación obligatoria en la Ley N° 27.592 (Ley Yolanda), que garantiza la formación integral en medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático para todo el personal de la administración pública.

La inclusión de esta norma en un fallo judicial busca transformar el castigo en una herramienta de reparación simbólica y concientización. La justicia busca que el condenado comprenda la magnitud del daño ambiental provocado y la importancia de la prevención de catástrofes forestales, un tema de vital relevancia en la zona cordillerana.

El cumplimiento de esta capacitación deberá ser acreditado formalmente ante la Oficina Judicial de Esquel, cerrando un caso que, tras la tragedia física y el daño a la tierra, busca ahora un camino de formación y aprendizaje.