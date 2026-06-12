Mundial 2026: sigue la fiesta con los debuts de Canadá y Estados Unidos

La Copa del Mundo 2026 continúa con su despliegue épico. Luego de la euforia vivida ayer en el Estadio Azteca, la atención se traslada al norte del continente, donde Canadá y Estados Unidos se preparan para inaugurar sus sedes con una propuesta que combina el espectáculo musical de élite con la pasión futbolística.

La jornada comienza en el Toronto Stadium, donde Canadá se medirá ante Bosnia y Herzegovina desde las 16:00, en el estreno del Grupo B. Previo al pitazo inicial, el país anfitrión ofrecerá una ceremonia de 13 minutos —una duración calculada al detalle, similar a los shows del Super Bowl— liderada por el carismático Michael Bublé. Lo acompañarán íconos de la cultura local como Alanis Morissette, Alessia Cara, la legendaria banda Rush, Nelly Furtado y The Halluci Nation. Con este marco, el seleccionado canadiense buscará algo inédito: su primera victoria en la historia de los Mundiales.





La fiesta se mudará luego a California. En el Los Angeles Stadium, el despliegue artístico promete elevar aún más la apuesta con un cartel que trasciende fronteras: Katy Perry, la superestrella del K-pop LISA y la brasileña Anitta encabezarán el show, acompañadas por el rapero Future y el productor DJ Sanjoy. Tras el concierto, Estados Unidos cerrará el día enfrentando a la Paraguay de Gustavo Alfaro, a las 22:00 (hora argentina), en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de esta primera fase.





La vara quedó muy alta tras lo visto ayer en el Estadio Azteca. La ceremonia mexicana, que dio inicio 80 minutos antes del partido inaugural, dejó una marca imborrable con la actuación estelar de Shakira, interpretando "Dai Dai" (la canción oficial), sumado al talento de figuras como Alejandro Fernández, Belinda, Maná y J Balvin, entre otros.

Este inicio tripartito es solo el preámbulo de lo que la organización promete como el torneo más grande de la historia. La mirada, sin embargo, ya empieza a dirigirse hacia el final del camino: el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se espera un cierre de dimensiones globales con la presencia confirmada de Madonna, Shakira y el esperado regreso de una banda surcoreana, consolidando un Mundial que busca batir todos los récords de audiencia.