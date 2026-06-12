El cumple de "La Capitana": música, tradición y un estreno imperdible

En el marco de una fecha especial, la artista conocida por sus fanáticos y compañeros como "La Capitana", celebra hoy su cumpleaños con la satisfacción de cuatro años de trayectoria ininterrumpida recorriendo escenarios. Fiel a su estilo de "dejarlo todo" en cada presentación, Sharon decidió que la mejor forma de festejar junto a su público no era otra que a través de la música.

"Tu falta de querer" en versión campera

Lejos de los festejos convencionales, la cantante ha sorprendido en las últimas horas con un lanzamiento que promete conquistar nuevos oídos. Se trata de una versión personal y con impronta campera del éxito mundial de Mon Laferte, "Tu falta de querer".





El material ya se encuentra disponible en la plataforma YouTube, donde sus seguidores han comenzado a volcar su cariño y repercusión. La elección del tema no parece azarosa: demuestra la versatilidad de Sharon para apropiarse de grandes éxitos y dotarlos de una identidad propia, un sello distintivo que ha consolidado su carrera en estos cuatro años.

Cuatro años de entrega total

Desde el equipo que la acompaña, el saludo no tardó en llegar: "Queremos saludar a la voz de este grupo, que hace 4 años lo viene dejando todo en los escenarios. Que la música nos siga uniendo y puedas seguir cumpliendo muchos sueños más".

La figura de "La Capitana" se ha convertido en un referente del grupo, destacándose no solo por su potencia vocal, sino por el vínculo cercano que mantiene con quienes siguen su evolución artística. Sin duda, este estreno es una muestra más de su compromiso con su labor profesional y su deseo de seguir creciendo en la escena musical.

