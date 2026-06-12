¿Quien es Marcos Senesi? El jugador que reemplaza a Leonardo Balerdi en la lista mundialista

La noticia sacudió la concentración argentina: tras la confirmación del desgarro que marginará a Leonardo Balerdi de la cita mundialista, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni no perdió tiempo y confirmó a Marcos Senesi como su reemplazante. La citación llega en un momento inmejorable para el defensor entrerriano, quien acaba de ser presentado como nuevo jugador del Tottenham tras una temporada consagratoria.

Senesi, de 29 años, desembarca en el Mundial avalado por un rendimiento excepcional durante la temporada 2025/26 con el Bournemouth. En el equipo inglés, fue distinguido como el mejor jugador de la temporada, pieza clave para alcanzar un histórico sexto puesto que clasificó al conjunto a la Europa League. Con 37 partidos disputados y una participación del 97% de los minutos totales, el argentino demostró una regularidad que le valió incluso portar la cinta de capitán en varias ocasiones.

La trayectoria de Senesi es una historia de crecimiento sostenido. Surgido de las inferiores de San Lorenzo de Almagro, donde se consolidó rápidamente como un defensor de jerarquía, dio el salto a Europa en 2019 al fichar por el Feyenoord de los Países Bajos. En Rotterdam, no solo se destacó por su solvencia defensiva, sino que lideró al equipo hasta la final de la Conference League en 2022.

Su alto nivel en el fútbol neerlandés llamó la atención de Scaloni, quien le dio su primera oportunidad en la Selección en junio de 2022, durante la victoria por 5 a 0 ante Estonia. Posteriormente, su fichaje por el Bournemouth por 17 millones de euros terminó de validar su adaptación al fútbol de máxima intensidad, acumulando 128 partidos y 16 participaciones directas en goles (6 tantos y 10 asistencias).

¿Por qué Scaloni apostó por él?

La convocatoria de Senesi responde a criterios técnicos específicos que el cuerpo técnico considera vitales para este Mundial:

- Perfil zurdo: Su capacidad para jugar por la izquierda aporta una variante táctica fundamental en el armado defensivo.

- Jerarquía internacional: Haber sido uno de los defensores más destacados de la Premier League le otorga un roce competitivo indispensable.

- Versatilidad: Ante las recientes molestias físicas de Nicolás Tagliafico, la capacidad de Senesi para desempeñarse como central o incluso como lateral izquierdo —posición que ya ocupó en tres oportunidades con la camiseta nacional— lo convierte en un "comodín" de lujo para la defensa.

Con tres partidos previos en el seleccionado mayor (Estonia, Venezuela y Mauritania), Senesi se suma a la delegación argentina con la madurez necesaria para aportar solidez desde el minuto uno. Ahora, tras cumplir el sueño de llegar a los Spurs junto al "Cuti" Romero, el entrerriano se enfoca en su próximo gran desafío: defender los colores de Argentina en la Copa del Mundo 2026.