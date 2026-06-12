Mañana comienza la formación profesional en Reflexología Podal en Esquel

Este curso, organizado por el Centro Fuente Buena en conjunto con la escuela Reflexología Patagonia, está diseñado para quienes buscan profesionalizar esta disciplina a través de un programa intensivo de cinco meses que garantiza una sólida salida laboral.





La modalidad elegida es semipresencial, una estructura pensada para optimizar los tiempos de aprendizaje sin descuidar la calidad académica. El componente teórico estará a cargo del especialista Gustavo García, quien dictará clases virtuales una vez al mes, las cuales quedarán registradas para que los alumnos puedan volver a consultarlas cuando lo deseen.





El corazón de la propuesta es la práctica, que estará en manos del masoterapeuta y reflexólogo local, Bruno Ricciardiello. Los encuentros presenciales se realizarán cada 14 días con una carga de tres horas por sesión, buscando que el alumno adquiera destreza y confianza rápidamente. "Lo presencial es lo que más frutos me ha dado", asegura Ricciardiello, enfatizando la importancia del vínculo directo con el paciente.





El plan de estudios es integral y abarca anatomía aplicada, funcionamiento corporal y técnicas específicas de reflexología, todo bajo un enfoque centrado en la conciencia corporal y el bienestar el paciente. Además, la formación cuenta con el respaldo y la certificación de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, lo que otorga un importante valor curricular a quienes completen el proceso y aprueben las instancias de examen.





Como los cupos son limitados para garantizar un seguimiento personalizado, la convocatoria está abierta tanto para quienes dan sus primeros pasos desde cero como para terapeutas que buscan incorporar nuevas herramientas. Si tenés interés, todavía estás a tiempo de asegurar tu lugar antes de que comiencen las clases mañana; comunicate de inmediato al teléfono de contacto para obtener el programa detallado y completar tu inscripción hoy mismo.