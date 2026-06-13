Noche de jazz, MPB y folclore en Trevelin, con Dúo Lume

Desde el jazz, la bossa nova y el folclore argentino, Dúo Lume revive canciones clásicas de distintas partes del mundo.

La banda propone que la música nunca es estática y al igual que nosotros evoluciona día a día desde sus raíces más profundas, reinventando, mutando, decorando nuestros días siempre con colores que parecen (y a la vez no) ser un nuevo descubrimiento.

El dúo conformado por María Freidenberg y Mati Ongarato estuvo en Esquel este viernes 12 de junio, en Rider Cervecería.

Y el día de hoy sábado, el escenario de La Encrucijada Trevelin, los encontrará desde las 22 horas, en calle Brown 386.

SL