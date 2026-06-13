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Por Redacción Red43

Fin de semana largo en Esquel: conocé cómo funcionará la recolección de residuos

Ante el feriado nacional del lunes 15 de junio, la Municipalidad de Esquel, a través de la Gerencia GIRSU, informó el esquema especial que regirá para el servicio de recolección de basura.
Por Redacción Red43

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Ante el fin de semana largo que comienza este sábado, la Municipalidad de Esquel, a través de la Gerencia GIRSU, informó el cronograma especial de recolección de residuos que se aplicará en la ciudad.

 

El esquema para estos días indica que el sábado 13 de junio el servicio funcionará con normalidad en Alto Río Percy y Laguna La Zeta, mientras que en el resto de la planta urbana se prestará de forma reducida durante los turnos de la mañana y la tarde. Por otro lado, el domingo 14 de junio no habrá recolección de residuos en ningún sector de la ciudad.

 

Finalmente, el lunes 15 de junio, al ser feriado nacional, el servicio se llevará a cabo de manera reducida en los turnos mañana y tarde, cubriendo exclusivamente la zona del Centro, el área del Hospital, el Estadio Municipal, la Terminal, el barrio San Jorge y las Estaciones de Reciclado.

 

Desde la Gerencia GIRSU solicitaron a todos los vecinos colaborar con el mantenimiento de la limpieza, evitando sacar residuos a la vía pública durante los momentos en que no habrá recolección. Asimismo, se recordó la importancia de respetar este cronograma para asegurar el correcto funcionamiento del servicio y el cuidado de los espacios públicos.

 

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