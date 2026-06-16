Profesionales de la salud se capacitaron en el manejo de enfermedades prevalentes

Se llevó a cabo en la zona cordillerana una importante jornada de capacitación sobre enfermedades prevalentes. Organizado por el Servicio de Control de Infecciones e Infectología, el encuentro buscó fortalecer la red de salud pública regional mediante la formación continua.

La convocatoria reunió a equipos médicos y de enfermería de los Hospitales Rurales, del Área Externa y del Área Programática Esquel. Su objetivo fue consolidar un equipo sólido y capacitado para garantizar una atención de calidad en todo el territorio.





Durante la jornada, los profesionales actualizaron criterios de intervención sobre patologías de gran impacto local. Se abordaron en detalle la hidatidosis, tuberculosis, VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS) y el hantavirus.





Un punto fundamental del encuentro fue la capacitación en el uso del Sistema Integrado de Información Sanitaria. Se destacó que una correcta notificación de datos es esencial para la vigilancia epidemiológica y una gestión eficiente de los recursos sanitarios.

El espacio estuvo dirigido a médicos residentes, trabajadores de servicios de enfermedades prevalentes y profesionales de áreas externas. Con este tipo de iniciativas, el sistema de salud reafirma su compromiso de brindar una atención integral y oportuna a todos los habitantes, sin importar su ubicación geográfica.