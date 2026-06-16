-1°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelHZE
16 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Profesionales de la salud se capacitaron en el manejo de enfermedades prevalentes

Profesionales del Área Programática Esquel participaron de una importante jornada de formación enfocada en el abordaje integral de patologías de alto impacto regional, buscando consolidar la red sanitaria en todo el territorio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se llevó a cabo en la zona cordillerana una importante jornada de capacitación sobre enfermedades prevalentes. Organizado por el Servicio de Control de Infecciones e Infectología, el encuentro buscó fortalecer la red de salud pública regional mediante la formación continua.

 

La convocatoria reunió a equipos médicos y de enfermería de los Hospitales Rurales, del Área Externa y del Área Programática Esquel. Su objetivo fue consolidar un equipo sólido y capacitado para garantizar una atención de calidad en todo el territorio.

 

 

Durante la jornada, los profesionales actualizaron criterios de intervención sobre patologías de gran impacto local. Se abordaron en detalle la hidatidosis, tuberculosis, VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS) y el hantavirus.

 

 

Un punto fundamental del encuentro fue la capacitación en el uso del Sistema Integrado de Información Sanitaria. Se destacó que una correcta notificación de datos es esencial para la vigilancia epidemiológica y una gestión eficiente de los recursos sanitarios.

 

El espacio estuvo dirigido a médicos residentes, trabajadores de servicios de enfermedades prevalentes y profesionales de áreas externas. Con este tipo de iniciativas, el sistema de salud reafirma su compromiso de brindar una atención integral y oportuna a todos los habitantes, sin importar su ubicación geográfica.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Segundina Ainqueo QEPD
2
 Corcovado: robaron un caballo y lo hallaron faenado
3
 Hielo, escarcha y piedras: las condiciones que habrían causado la tragedia en Tres Arroyos
4
 El escalofriante relato de la enfermera que atendió a la joven que cayó al vacío en Brasil
5
 ¿Viste el cielo del amanecer en Esquel? Te contamos a qué se debe esa paleta de colores
1
 El Club Andino Esquel tiene para este invierno un importante calendario deportivo
2
 Tesla desembarca en Argentina: alianza con YPF y un plan estratégico para la Patagonia
3
 Profesionales de la salud se capacitaron en el manejo de enfermedades prevalentes
4
 Argentina debuta en el Mundial 2026: Scaloni confirmó el equipo con una sorpresa en la defensa
5
 Mbappé hace historia en el Mundial 2026: superó a Messi y Pelé en la tabla de goleadores
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -